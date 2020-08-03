Fenerbahçe formasını 2004/05 sezonunda terleten Fabiano Lima, ülkesi Brezilya'da katıldığı bir söyleşide Sarı Lacivertliler'e transferi, Manchester United'a 6-2 yenildikleri maç ve Galatasaray derbileri hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Canal Exclamaçao adlı YouTube kanalına konuşan 41 yaşındaki eski sol bek, ülkemizde geçirdiği bir yılı şöyle değerlendirdi:

"Fenerbahçe'den teklif geldiğinde kendi kendime 'Türkiye'de ne yapacağım?' dedim. Takımda Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre ve Türk futbolcuları gördüğüm zamansa projenin farkına vardım. 23-24 yaşlarında kulübü daha yakından tanımak ve müthiş yapıyı görmek istedim. Bir gün kulüpten bir yöneticiyle oturup projelerini konuştuk. Bana Alex'i aldıklarını söyleyince 'İşte burası benim gideceğim takım.' dedim.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United gibi bir takıma karşı oynamak yokuşu tırmanmak gibidir. United'dan 6 gol yediğinizde ne yapabilirsiniz ki? Futbol açısından beni yaralayan bir sonuç oldu çünkü yenilmiştik. Ancak Old Trafford gibi bir stadyumda oynamak benim için harika bir deneyimdi. Bunu kızıma ve torunlarıma anlatacağım.

Türkiye'deki futbol kültürü Brezilya'dakiyle aynı. Futbola olan sevgi bizdekine çok benzer. Fenerbahçe-Galatasaray maçları benim için bir rüyaydı. Bu derbide oynamayı başardım ki gerçekten çılgın bir atmosfer vardı. Galatasaray taraftarlarının arasından geçen otobüsün salınımını izlemek inanılmazdı. Her yıl Türkiye'ye gidiyorum. Brezilya ile Türkiye arasındaki bağ çok güçlü ve yoğun.

Kariyerimde Sao Paulo-Palmeiras, Corinthians-Palmeiras, Sao Paulo-Corinthians, Athletico Parananese-Coritiba gibi büyük maçlara çıktım. Ancak Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinin havası çok farklıydı. Maçın olduğu hafta inanılmaz yoğun geçiyordu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler