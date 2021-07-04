Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıl önce arkadaşlarıyla bir araya gelip, ampute futbol takımını kurmaya karar verdiklerini söyledi. Yaklaşık 6 sezondur mücadele ettikleri Ampute Futbol 1. Lig’de zirve mücadelesi verdiklerini ancak hedeflerine bu sezon ulaşabildiklerini aktaran Yıldırım, "Ankara’da düzenlenen maçlar öncesi, ’O sene bu sene’ parolasıyla lige şampiyonluk hedefiyle başladık. Pandemiden dolayı zorluklar yaşasak da oyuncularımız çok iyi çalışarak önemli bir başarıya imza attılar." dedi.

Yıldırım, Şanlıurfa’yı Süper Lig ’de temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki başarı teknik heyet ve oyuncularımızındır. Takımımız 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak bize Süper Lig sevincini yaşattı. Tüm oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum. Engelli bir yönetici olarak engelli takımlarımızın başarısı bizi gururlandırıyor. Süper Lig’in zorluğunu biliyoruz ama başarımızın tesadüf olmadığını gösterip, ligde kalıcı olmak istiyoruz. Tüm yetkililerimizin ve taraftarlarımızın bu takıma sahip çıkmalarını, yanımızda olmalarını istiyoruz. 6 sezondur peşinden koştuğumuz başarıya ulaşmak bizi son derece mutlu etti. Böyle bir başarıyı yakalamak her yöneticinin rüyasıdır. Gelecek sezon hem engelli basketbolda hem ampute futbolda iki takımımızın Süper Lig’de mücadele edecek olması bize maddi yük getirecek. Özellikle yerel yönetimlerin verdiği desteklerin süreceğine inanıyoruz. Desteklerle engelli futbolunun devam etmesi için çalışacağız inşallah."

Bebe: "Mutluyuz, gururluyuz"

Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe, maçlara çok iyi hazırlandıklarını ve Süper Lig’e yükselerek emeklerinin karşılığını almayı başardıklarını dile getirdi.

Bıkmadan, usanmadan sezon öncesi antrenmanlarını sürdürdüklerini ve lige iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Bebe, "Sezon hazırlıklarımızı önceleri haftada iki antrenmanla başlattık, sonra bu sayıyı 4’e çıkardık. Güçlü rakiplerimiz vardı ama çalışmalarımızın karşılığını aldık. Takım halinde kenetlendik ve birbirimize inanarak 6 yıldan sonra Süper Lig hedefimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz, gururluyuz. Böyle bir sevinci yaşamak tarif edilemez." diye konuştu.

Toprak: "Hedefimiz önce Süper Lig’de kalıcı olmak"

Takım kaptanı Mahmut Toprak, kuruluşlarından bu yana 6 sezonda istedikleri başarıyı yakalayamadıklarını ancak nihayet hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükseldiklerini hatırlatan Toprak, "Kupayı Şanlıurfa halkına armağan ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz önce Süper Lig’de kalıcı olmak, ardından kentimizi Avrupa’da temsil etmek. Yaşadığımız mutluluğu tarif edemiyorum. Allah’a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Kenyalı oyuncu Muhammed Munga da Süper Lig’e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu anlattı. Artık daha çok çalışarak Süper Lig’de başarılı olmak istediklerini vurgulayan Munga, "Yaklaşık 4 sezondur takımda oynuyorum. Bu sezon hedefimize ulaştık ve ben de 18 golle gol kralı olmayı başardım." şeklinde konuştu.