Spor Toto 1. Lig'de topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdı, hız kesmeden yeni hoca arayışına girdi.

Takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen İstanbul ekibinde yönetimin ilk hedefinin Samet Aybaba ile Hamza Hamzaoğlu olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u Spor Toto 1. Lig şampiyonu yapan Samet Aybaba, Mavi Şimşekler ile yaşadığı kısa süreli Süper Lig macerasının ardından boşta. 2009/10 sezonunda Eyüpspor'da görev alan Hamza Hamzaoğlu da son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 'da çalıştı.

Şampiyonluk hedefiyle kadro kuran Eyüpspor'un kısa süre içerisinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacağı ve 27. hafta oynanacak Manisa FK maçına yeni hocası ile çıkacağı öğrenildi.

Esat Soydabircan / FANATİK ÖZEL







