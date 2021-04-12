Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak!

Radyospor'dan Salim Manav'ın haberine göre Eyüpspor, ara transfer döneminde Galatasaray 'dan kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı ile 5 yıllık sözleşme uzatacak.
Dün TFF 1. Lig'e yükselen İstanbul temsilcisi transferde de ilk adımları atmaya başladı. Eyüpspor devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan 19 yaşındaki forvet oyuncusu yeni takımında fazla forma şansı bulamadı. Erencan Yardımcı, Eyüpspor formasıyla sadece 2 maçta 3 dakika süre alabildi.