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Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak!

Eyüpspor, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı ile 5 yıllık sözleşme uzatacak.

12 Nisan 2021, Pazartesi 16:39 Son Güncelleme:
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Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak!

Radyospor'dan Salim Manav'ın haberine göre Eyüpspor, ara transfer döneminde Galatasaray 'dan kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı ile 5 yıllık sözleşme uzatacak. 

Dün TFF 1. Lig'e yükselen İstanbul temsilcisi transferde de ilk adımları atmaya başladı. Eyüpspor devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan 19 yaşındaki forvet oyuncusu yeni takımında fazla forma şansı bulamadı. Erencan Yardımcı, Eyüpspor formasıyla sadece 2 maçta 3 dakika süre alabildi.


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