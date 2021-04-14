Eyüp Arın: Kalan maçlar için büyük bir avantaj sağladık

Adanaspor’un teknik sorumlusu Eyüp Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki hafta önce Beypiliç Boluspor galibiyetiyle önemli bir avantaj yakaladıklarını anımsattı.

Geçen haftaki Ankaraspor mağlubiyetinin kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade eden Arın, şöyle konuştu:"Akhisarspor ile aramızdaki puan farkını açmak ve ikili averajda öne geçmek için çalışmalarımızı yaptık. Akhisarspor’un kazanmaktan başka şansı yoktu. Maça erken golle başladık. Öne geçtikten sonra rakibe pozisyonlar verdik. Üçüncü bölgeye çıkışlarda son pasları doğru yapabilseydik biz de pozisyonlar bulacaktık. Çok ’git-gel’li bir maçtı, bulduğumuz penaltıyla ilk yarıyı 2-0 önde bitirdik. İkinci yarı yediğimiz gol biraz paniklememize neden oldu. Sonradan oyuna giren oyuncularımızın katkısıyla bulduğumuz 3. gol sonucu maçı kazandık. Bu yeni statta ilk defa maç kazandık. Sahada keyif veren her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Kazandık, kalan maçlar için çok büyük bir avantaj sağladık. İnşallah son maçlarımızı da en iyi şekilde oynayıp, ligi bitirmeye özen göstereceğiz."