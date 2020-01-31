TFF 1. Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor’u 3-1 yenen Adanaspor’un teknik direktörü Eyüp Arın, "Camiamız adına iyi bir maç oldu." dedi. Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Engin İpekoğlu’nun takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirildiğini söyledi.

Sezon başı planlamalarıyla bulundukları yer arasında çok fark bulunduğunu anlatan Arın, şöyle konuştu:

"Bundaki en büyük etkenlerden biri, öndeki oyuncuların hepsinin aynı haftalarda sakatlanması ve buna cezalıların da eklenmesi. Bunlar bizi zor sürece getirdi. Bu maç çok önemliydi. Güvenimizi kazanmak için çıktığımız bir maçtı. Oyuncularımız bugün gerçekten savaştı. Topun bizde kalmasını sağlayamadık belki ama çalıştığımız şeyleri ön bölgeye taşıyarak yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Camiamız adına iyi bir maç oldu. Her iki takım oyuncuları da özveriyle mücadele etti, onları kutluyorum."