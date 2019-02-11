Bosna Hersek’in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin (EYOF 2019) ilk gününde, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateninde madalyalar sahiplerini buldu.

İgman dağında yapılan kayaklı koşu kızlar 7,5 kilometre klasik yarışında İsviçreli Anja Weber altın madalya kazandı. Gümüş madalyanın sahibi yine İsviçreli Nadja Kaelin olurken, bronz madalya ise Polonyalı Monika Skinder’in oldu.

Kayaklı koşu erkekler 10 kilometre klasikte ise üç madalyayı da sahibi Fransız sporcular aldı. Florian Perez altın, Julien Arnaud gümüş ve Gaspard Rousset ise bronz madalya kazandı.

Skenderija Spor Salonu’nda yapılan kısa mesafe sürat pateni erkekler 1500 metrede Macar sporcu Attila Talabos altın madalya elde etti. Rus sporcu Vladimir Balbekov’un gümüş madalya kazandığı yarışta, Türk milli sporcu Furkan Akar ise bronz madalya aldı. Akar’ın madalyası, Türkiye’nin EYOF 2019’daki ilk madalyası oldu.

Kısa mesafe sürat pateni kızlar 1500 metrede ise birinciliği İtalyan Elisa Confortola elde etti. Gümüş madalyayı Slovak Petra Rusnakova, bronz madalyayı ise Hollandalı Michelle Velzeboer boynuna taktı.

EYOF 2019’un ilk gününde ayrıca curling ve buz hokeyinde grup maçları, Alp disiplini ve snowboard branşlarında eleme müsabakaları yapıldı.

Bu arada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bijelasnica dağında yapılması planlanan snowboard kızlar elemeleri yarına ertelendi.

"İki şehir, tek hayal" sloganıyla Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde düzenlenen EYOF 2019’un ikinci gününde curling, Alp disiplini, snowboard, biatlon, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyi branşlarında müsabakalar yapılacak.