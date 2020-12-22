Acun Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformun adını sosyal medya hesabından duyurmuş ve platformunun adını 'Exxen' olarak açıklamıştı. Ücretli üyelik sisteminin olacağı platformda birçok farklı proje yer alacak. İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Berkcan Güven, Zeynep Bastık, Enis Arıkan Exxen’de yer alacak isimlerden bazıları. Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacak. Netflix veya Blu TV eş değerinde olan ve yapım aşaması tamamlanmak üzere olan Exxen hakkında peş peşe sorular geliyor. İşte detaylar.

Exxen ne zaman açılacak, başlayacak?

Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021 tarihinde resmen başlayacak. Ünlü isimlerin ve çeşitli projelerin yer alacağı platformda sosyal medya fenomenleri de olacak.

Exxen paralı mı olacak? Exxen fiyatı ne kadar, kaç TL?

Acun Ilıcalı, dijital platformunun ücretiyle ilgili sorulara şu yanıtı vermişti: “Exxen 1 Ocak’ta seyircimizle buluşacak. Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak.”

Acun Ilıcalı: Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok

Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu ve "Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek." ifadelerini kullandı.

Exxen ne demek?

''Çok iddialı bir platformla geliyoruz'' diyen Acun Ilıcalı, Exxen ismini Ali Taran'ın bulduğunu belirtti ve ekledi: Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum. dedi.

Exxen ilk hafta ücretsiz

Exxen’in aylık ücreti ile ilgili net bir rakam verilmesi ancak farklı paketlerin yer alacağı ve ilk hafta ücretsiz olacağı biliniyor.

Exxen'de hangi programlar var?

Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı bir müzikal proje olacak. Proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın olacağı Şeref Bey adlı dizi seyirciyle buluşacak. Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler adlı dizi de platformda yer alacak. Ayla, Müslüm ve Naim'in yaratıcısı Mustafa Uslu'dan başrolünde Özgü Namal'ın yer aldığı Hükümsüz adlı dizi yer alacak. Üç zengin ev kadınını ını anlatan Zehirli Çiçekler ve senaryo ile başrolde İbrahim Büyükak'ın adını gördüğümüz İlginç Bazı Olaylar da diğer orijinal Exxen yapımları olacak. Dünyada ses getiren Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy sunumuyla gerçekleşecek. Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ise birlikte bir programa imza atacak.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir proje ile Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları da Exxen'de olacak. Bunların yanı sıra fenomenler Semiraminta, Miço, Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi isimler de Exxen'de özel şovlar hazırlayacaklar.

ŞEREF BEY

Karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesi bu…

KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, “Konuşanlar” programı 1 Ocak'ta EXXEN'de...

SİHİRLİ ANNEM

Sihirli bir dünyanın kapıları, “Sihirli Annem” ile aralanıyor! Büyük, küçük herkesi heyecanlandıran dizi 1 Ocak'ta EXXEN'de...

ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI

Zeynep Bastık ve konukları ile müzik şölenine hazır olun! Hem müziğe doyacaksınız hem de sohbete!

TOLGSHOW

Tolga Çevik ile kahkaha tufanına hazır mısınız? Şovun en komik hali...

ENİS ARIKAN EXXEN'DE

Kendinizi eğlencenin tam ortasında bulacaksınız.

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR

Cesaret edemediğiniz her şey bu programda Orkun Işıtmak tarafından sorulacak…