Excalibur duyurdu: Şampiyona isim aranıyor

Güç ve performansı her zaman yanında bulundurmak isteyen kullanıcılar, ihtiyaçların ötesini karşılayacak yeni Excalibur laptop modelinin isim kahramanı oluyor. Kullanıcılarına “Şampiyona İsim Aranıyor!” sloganı ile seslenen Excalibur, “Yepyeni Excalibur’un adı sence ne olsun?” sorusunu yöneltiyor. Hem oyunseverlerin hem de üst segment performans arayışında olan kurumsal çalışanların favori tercihi Excalibur’un yeni modelinin ismi kullanıcıların anket oylarıyla belirlenecek.

En Üst Modelin İsim Kahramanı Kullanıcılar Olacak

Beklentilerin ötesinde olan yepyeni ürününün adı için kolları sıvayan Excalibur, bu sürece kullanıcılarını da dahil ediyor. En yüksek hıza ve performansa sahip olmak isteyen başta oyuncular ve tasarımcılar olmak üzere birçok kurumsal çalışana da hitap edecek olan yeni modelin ismi için kullanıcılar Casper’ın web sitesindeki ankete https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari/excalibur-anket linki üzerinden katılıyor. Şampiyona ismin arandığı ankette kullanıcılar “G911, G900 Pro, G990 ve G900 Core” seçeneklerinden birini seçebiliyor ya da kendi önerisini sunabiliyor. Belirli süreliğine kullanıcıların oylarına açık olan anketin neticesinde de yeni Excalibur modelinin ismi kullanıcılara duyurulacak.