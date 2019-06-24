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Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı

24 Haziran 2019, Pazartesi 16:53
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Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'da forma giyen Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Jahovic'in bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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