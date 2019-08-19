Evkur Yeni Malatyaspor - Başakşehir: 3-0

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)



STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dededeş, Mehmet Cem Hanoğlu

YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Erkan, Robin, Murat (Dk.85 Ahmed), Bifouma (Dk.81 Rahman), Hadebe, Jahovic, Donald, Fofana, Chaaleli (Dk.62 Guilherme), Özer

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Visca, Elia (Dk.76 Fredrık), İrfan, Demba ba, Soner (Dk.63 Arda Turan), Fongang, Aziz, Rodrigues, Azubuike (Dk.47 Gökhan), Junior

GOLLER: Dk.67 Guilherme, Dk.87 Jahovic, Dk.90 Fofana (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Chaaleli, Murat Yıldırım, Robin (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.67 İrfan (Başakşehir)



Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

40'ıncı dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma’nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.

43'üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti, top yandan auta gitti.

56'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Elia, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Elia'nın vuruşunda topu kaleci Farnolle kurtardı.

67'nci dakikada Hakem Hüseyin Göcek, orta alanda İrfan'ın ikili mücadelede Fofana'ya yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. Hakem, gösterdiği ikinci sarı kartla İrfan'ı oyundan ihraç etti.

68'inci dakikada Guilherme, yerden pasını sağ çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenen Bifouma'ya gönderdi. Son çizgide topla buluşan Bifouma, bekletmeden topu penaltı noktasının çaprazında bulunan Guilherme'ye bıraktı. Guilherme'nin gelişine çektiği şutta top kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 1-0.

83'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca, sert vurdu, onun vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

87'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic, kafa vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

90'ıncı dakikada orta alandan ceza sahasına taşıdığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Fofana şutunu çekti, top ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



(FOTOĞRAFLI)