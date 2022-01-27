Portekizli teknik adam, “Yarım kalan hikayeyi bitirmek için döndüm” dediği Fenerbahçe ’debüyük hayal kırıklığı yaratmış ve 20 Aralık’ta yollar ayrılmıştı. Vitor Pereira’ya hemen talipler çıktı, Flamengo ve Atletico Mineiro ile adı anıldı ancak anlaşma sağlanamadı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, sürpriz şekilde Everton’ın gündemine girdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Pereira, Londra’ya giderek kulüp sahibi Farhad Moshiri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli hoca, Moshiri’ye planlarını, oyun felsefesini anlattı, göreve gelmesi halinde ilk olarak Min-jae Kim’in transfer edilmesini istedi.

366 milyon TL!

Güney Koreli stoper, Fenerbahçe’ye de Pereira’nın ısrarları sonucu transfer edilmişti. 24 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez takımın vazgeçilmezi oldu, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Sarı- Lacivertliler, Kim’i satmayı düşünmüyor. Ancak Everton, yıldız futbolcunun şartlarını araştırmaya başladı. Pereira’nın imza atması halinde İngiliz ekibinin kısa sürede Fenerbahçe ile masaya oturup ilk teklifini yapması bekleniyor. Çıkan haberlerde, Everton’ın Min-jae Kim için ilk teklifinin 20 milyon Pound (Yaklaşık 366 milyon TL) olacağı öne sürüldü.

Everton taraftarı Pereira'yı istemiyor

Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye dönüşü olay olmuş, taraftarın büyük bölümü tepki göstermişti. Portekizli teknik adam Everton’da da benzer bir senaryo ile karşı karşıya. İngiliz ekibinin taraftarları, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 53 yaşındaki teknik adamı istemediklerini dile getirdi. Tepkilerini bir adım ileri taşıyan Evertonlılar, takımlarının maçlarına ev sahipliği yapan Goodison Park’ın çevresine, “Pereira out, Lampard in” yazarak Frank Lapmard’ı istediklerini gösterdi.