Everton-Watford maç sonucu: 2-0

İngiltere Lig Kupası'nda Everton Goodison Park'ta Watford'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de birbirlerine karşı bir üstünlük kuramadı ve devre arasında golsüz eşitlikle gittiler.

Mücadelenin 2. yarısında ev sahibi ekip oynadığı baskılı oyun ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Everton'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Holgate ve 90+3. dakikada Richarlison kaydetti.

Brezilyalı futbolcunun golünde asisti yapan isim milli futbolcumuz Cenk Tosun oldu.

En son 21 Eylül'de Everton forması giyen Cenk Tosun, Watford ile oynanan İngiltere Lig Kupası maçının son 10 dakikasında oyuna girdi. Cenk bu sezon 3. kez forma şansı buldu.

Alınan 2-0'lık galibiyetle Everton adını bir üst tura yazdırdı.