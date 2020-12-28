Everton - Manchester City maçına koronavirüs engeli

Premier Lig'in 16.haftasında oynanması planlanan Everton - Manchester City maçı ertelendi. Manchester City kulübünde birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

Antrenman sahaları ve akademi tesisleri kapatıldı

Man City'den yapılan açıklamada, "Daha önce açıklanan 4 koronavirüs vakasından sonra birçok kişinin testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle antrenman sahaları ve akademi tesisleri belirsiz bir süre kapatılmıştır" denildi.

Milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, son dönemde yükselen formu ile puanını 29 yapmış ve ikinci sıraya yükselmişti. Manchester City ise Pep Guardiola yönetiminde 6.sırada bu mücadeleye çıkacaktı