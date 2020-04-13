Everton James Rodriguez transferinde bir adım önde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, sezon sonu Real Madrid'den ayrılmayı düşünen James Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyor.

Yaz transfer döneminde Juventus, Napoli ve Manchester United gibi devlerin kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcüye Everton'da talip oldu.

Everton'ın bu transferdeki en büyük kozu takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti. 2013-2015 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, İSpanyol ekibinin çalıştırdığı dönemde Monaco'dan transfer ettiği Rodriguez'i bu kez Everton'a transfer istiyor.

Sakatlıkları ve inişli çıkışlı performansı nedeniyle Real Madrid'de beklentileri karşılayamayan James Rodriguez, bu sezon 13 kez forma giydiği Real Madrid'de 1 gol atabildi.

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki golcü için kulübü Real Madrid, gelecek teflifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

beIN Sports