Evde Yapılabilecek En İyi Kardiyo Hareketleri Neler?

Böylece zaman kaybetmeden ve spor salonuna gitmeden evinizin rahatlığında bu hareketleri gerçekleştirmeniz mümkün. Hedeflenen bölgede yağ yakımı ile beraber kas oluşumu noktasında, bu hareketler önemli bir olanak tanımaktadır.

Evde Cardio Yapılabilir mi?

Kardiyo egzersizleri sağladığı pek çok avantaj ve fiziksel açıdan önemli getiriler sunar. Özellikle evde uygulanabilecek en iyi kardiyo hareketleri, bu avantajları bireysel olarak elde etmenize imkan tanımaktadır.

- Aşırı miktarda yağ yakmak için en önemli egzersizdir.

- Vücut kaslarının toplanmasına olanak tanır.

- Kalp ve akciğer rahatsızlıklarından korumak için önemli bir potansiyel sağlar.

- Kişinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

- Fiziksel açıdan fit bir görünüm sunar.

- Psikolojik açıdan da pozitif düşüncelere sahip olma imkanı verir.

Bu gibi avantajları nedeniyle hem fit bir görünüm yakalayabilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken bu hareketleri gerçekleştirmeden önce, kasların ve eklemlerin zarar görmemesi için ısınma hareketleri yapmaya özen göstermelisiniz.

İp Atlama

Koordinasyon ve dayanıklılık sağlamak ile beraber güç kazanım noktasında, vücudun her kısmını çalıştırmak için ip atlama önemli bir fırsat sunuyor. Kendi boynuzlu bir ip ile düzenli olarak bu hareketi gerçekleştirmek suretiyle pek çok ayrıcalık elde edebilirsiniz.

- Çok miktarda yağ kaybı elde edilir,

- Kasların eşit oranda dirileşmesine olanak verir,

Mutlaka koordineli şekilde ve hızlı ip atlamanın yapılması gerekir. Böylece etkisini belirli bir zaman içerisinde görebilirsiniz.

Merdiven Çıkma Egzersizi

Basit bir hareket olmasına rağmen azimli şekilde yapmak gerekir. Kendiniz için belirleyeceğiniz merdiven mesafesini ayarlayabilir; yukarı aşağı inip çıkarak bunu düzenli biçimde gerçekleştirebilirsiniz. 3 dakika boyunca gerçekleştirebileceğiniz bu hareket esnasında, sırtınız daima dik olmalıdır.

Dağcı Sıçrayışı

Bu hareket biraz yüksek kondisyon gerektirir ve zorlayıcıdır. Ancak zaman içerisinde alıştığınız andan itibaren kolayca gerçekleştirebileceğiniz en iyi kardiyo hareketleri arasında bulunur.

- Öncelikle ayaklarınızı uzatarak şınav pozisyonu alın.

- Daha sonra ayaklarınızı mümkün olduğu kadar kendinize doğru çekin.

- Hiç beklemeden hemen yukarı doğru sıçrayın.

- Daha sonra yine eğilin ve şınav pozisyonu alın.

10 tekrar ile bu hareketi hiç durmadan hızlı şekilde tempolu yapmanız gerekir.

Dizleri Kendine Çekerek Zıplama Hareketi

Kardiyo hareketleri arasında en mükemmel egzersizlerden biri, dizleri çekerek zıplama hareketidir.

- Bu hareketi yaparken dik bir pozisyon alın.

- Ayaklarınızı omuz genişliği hizasında açın.

- Daha sonra dizlerinizi mümkün olduğu kadar yukarı doğru çekin.

- Dizlerinizi sırasıyla senkronize olarak ve seri şekilde hareket ettirin.

10 tekrar ile bu hareketi gün içerisinde rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Jumping Jack Hareketi

Tüm vücudunuzun senkronize şekilde çalışabilmesi adına jumping Jack en önemli hareketler arasında yer almaktadır. Bu hareketi gerçekleştirirken hazır ol vaziyetini alın. Daha sonra el ile kollarınızı yana açarak yıldız şeklinde zıplayın. Bu hareketi seri olarak 20 tekrar halinde gerçekleştirebilir; arzu ettiğiniz formda vücuda kavuşma şansı elde edebilirsiniz.

Evde Cardio İle Kilo Verilir mi?

Özellikle yaz ayları gelmeden forma girebilmek için düzenli olarak kardiyo hareketlerini yapabilirsiniz. Evde gerçekleştirebileceğiniz bu hareketler aynı zamanda sağlığınızı koruyucu bir olanak taşımaktadır. Diğer taraftan sadece kardiyo hareketleri ile istediğiniz vücuda sahip olmanız kolay değil. Mutlaka doğru diyet üzerinden dengeli ve sağlıklı beslenmeyi ön plana almalısınız. Ayrıca gün içerisinde yarım saat veya 1 saat yürüyüş veya koşu yapmanız önemlidir.