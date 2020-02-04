Evde Yapılabilecek En İyi Jimnastik Hareketleri Neler?

Yoğun iş ve okul temposundan sonra bazen spor salonuna gitmek çok zor gelebilir. Hatta spor salonlarına tonlarca para ödemek de pek hoşunuza gitmeyebilir. Bu gibi durumlarda kendinize kısa bir süre ayırarak evde daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz jimnastik hareketleri ile hem vücudunuzu doğru şekle sokabilir hem de daha sağlıklı bir bünyeye sahip olabilirsiniz.

Karın Bölgesi İçin Jimnastik Hareketler

Pek çok kişi zayıf olsa bile özellikle karın bölgesinden şikayetçidir. Yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak karın bölgesinde yoğunlaşan kilolardan kurtulabilirsiniz. Fakat sadece beslenme ile karın bölgesinde bir toparlanma sağlanamaz. Düzenli ve etkili jimnastik hareketler de gerekir. Karın bölgesinde bulunan yağları eriten en temel jimnastik hareketi düz mekiktir. Bu hareket için ilk olarak düz bir zemine yatmalısınız. Boyun bölgenize ellerinizle destek vermeniz gerekir. Bu egzersizi yaparken hem karın hem de kalça bölgenizi sıkarak yukarı doğru kalkın. Bu hareketi günlük 15 defa yaptığınızda daha düze bir karna sahip olabilirsiniz.

Bacak ve Karın Bölgesi İçin Jimnastik Hareketler

Bacak ve karın bölgesini aynı anda çalıştıran hareketler de vücut için oldukça etkilidir. İki bölgeyi de çalıştırmak için öncelikle düz bir yere uzanın. El ve ayaklarınızı yattığınız yerde uzatın. Bu hareketi yaparken karın bölgenizi sıkarak bu bölgeden destek almalısınız. Hem ellerinizi hem de ayaklarınızı yukarı doğru uzatarak birleştirmeye çalışın. Bu jimnastik hareketi önce karın bölgesini daha sonra da bacak ve baldır bölgesinin çalışmasını sağlayacaktır.

Yan Bölgeler İçin Jimnastik Hareketler

Düzensiz ve yağlı beslenme sonucunda yaşanan en büyük sorunlardan birisi de simit denilen yan bölgelerdeki yağlanmalardır. Bu sorunun giderilmesi için bölgesel hareketlerin ve egzersizlerin yapılması çok önemlidir. Hareket için öncelikle bacaklarınızı omuz genişliğinde açmanız gerekir. Bacaklarınız ile dengeyi sağlayarak, bir elinizi yukarı kaldırıp diğer elinizi de ters tarafa yatırmanız gerekir. Böylece simitlerin olduğu kısımlarda bir gerilme söz konusu olacaktır.

Kollar İçin Jimnastik Hareketler

İlerleyen yaşlarda kişileri en çok rahatsız eden durumdan birisi de kol bölgesindeki sarkmalardır. Düzenli yapılan jimnastik programıyla kol bölgesinde sıkılaşma sağlanabilir. Bu jimnastik hareketi için öncelikle dirsekleri 90 derecelik bir açıyla yere dayandırmanız gerekir. Bu hareketi yaparken daha çok gücü bacak bölgesinden alırsınız. Dirsekleriniz yardımı ile bir şınav çeker gibi yere doğru eğilin ve kalkın. Günde 15 kez yapacağınız bu hareket sonrasında daha sağlam ve sıkı bir kola sahip olabilirsiniz.

Kalça İçin Jimnastik Hareketler

Fit bir vücut için kalça bölgesi de çok önemlidir. Daha dik ve sıkı bir kalçaya sahip olmak için evde çeşitli jimnastik hareketler yapabilirsiniz. Tek bacağınızı 90 derecelik bir açıyla yere koymalısınız. Ellerinizi de yere koyarak dirsekler düz duracak şekilde yerden yükselin. Bu esnada bir bacağınızı kalça bölgenizi sıkarak yukarıya doğru kaldırın. Yukarı kaldırdığınız bacağınızı karnınıza doğru çekerek, tekrar yukarı kaldırın.

Bacaklar İçin Jimnastik Hareketler

Kol bölgesinin de çalışmasını sağlayan Planking pozisyonunu sayesinde bacaklarınızı da harekete geçirebilirsiniz. Şınav hareketi çeker gibi vücudunuzu dirsekler ve ayaklar ile kaldırın. Tek bacak yardımıyla diz kısmını bükmeden diğer bacağınızı kaldırın ve indirin. Belirli aralıklarla yapılan bu hareket sayesinde bacak bölgenizin kısa sürede sıkılaştığını görebilirsiniz. Genellikle günde 15 kez bu hareketi tekrar ederek, daha sıkı ve sağlam bir bacağa sahip olabilirsiniz.

Temel Jimnastik Hareketleri Neler?

Bilinen en temel jimnastik hareketleri ile daha kolay bir egzersiz programı oluşturabilirsiniz. Temelde jimnastik hareketleri şu şekildedir;

- Kartal Duruşu,

- Planör Duruşu,

- Acık Bacak Duruş,

- Geriye Hamle Duruşu,

- Öne Hamle Duruşu,

- Yana Hamle Duruşu,

- Tek Dizüstü Duruş,

- Dizüstü Oturuş,

- Çömelik Duruş,

- Ters Bank Duruşu,

- Dört Ayak Duruş,

- Bağdaş Oturuşu,

- Asker Oturuşu,

- Engel Oturuşu,

- Sırtüstü Yatış Pozisyonu,

- Küçük Köprü Duruşu,

- Mum Duruşu.

Kolay Jimnastik Hareketleri Neler?

Evde kolay bir şekilde jimnastik hareketleri yaparak daha formda bir vücuda sahip olabilirsiniz. Evde kendi başınıza yapabileceğiniz jimnastik hareketleri şunlardır;

- Öne Takla,

- Geri Takla,

- Amut,

- Amut Takla,

- Erişmek Amut,

- Amutta Yürüme,

- Amut Pürvet,

- Geri Köprü,

- Öne Köprü,

- Çember.

Yeni Başlayanlar Hangi Jimnastik Hareketlerini Yapabilir?

Yeni başlayanların evde yapabilecekleri jimnastik hareketler genellikle kolay hareketler olmalıdır. Çünkü vücut bu jimnastik hareketlere yeni alışmakta ve kaslar yeni forma girmektedir. Bu nedenle uygun koşullar sağlanarak evde yeni başlayanlar şu jimnastik hareketleri ile vücutlarını forma alabilirler;

- Geri Köprü,

- Öne Köprü,

- Dizüstü Oturuş,

- Çömelik Duruş,

- Planör Duruşu,

- Acık Bacak Duruş,

- Geriye Hamle Duruşu,

- Çember,

- Engel Oturuşu,

- Sırtüstü Yatış Pozisyonu,

- Küçük Köprü Duruşu,

- Mum Duruşudur.