Evde Kal ama habersiz kalma! Gazeteleriniz her gün kapınızda!

Türkiye'nin en kaliteli güncel, spor ve magazin içeriklerine sahip, yılların tecrübesiyle son haberleri sizlere ulaştıran Hürriyet, Milliyet, Fanatik ve Posta Gazeteleri bi,r tıkla her gün kapınıza geliyor.

2’li Alım, 3’lü Alım ve 4’lü Alım Seçeneklerini Alt Metinden İnceleyebilirsiniz.

*Bilgi için: 0850 266 80 80 arayabilirsiniz.

Gün içerisinde alınan her sipariş ertesi gün teslim edilecektir.

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Her gün okumayı sevdiğiniz gazeteleri artık bir tıkla evinize kadar getiriyoruz!

Hürriyet, Milliyet, Fanatik, Posta…

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2’li Gazete Alımlarında:

● 2’Li Gazete: Hürriyet + Posta Teslimat Ücreti Dahil 5,75 TL!

● 2’Li Gazete: Hürriyet + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 6,50 TL!

● 2’Li Gazete: Milliyet (H. İçi) + Hürriyet Teslimat Ücreti Dahil 5,50 TL!

● 2’Li Gazete: Milliyet (H. İçi) + Posta Teslimat Ücreti Dahil 5,25 TL!

● 2’Li Gazete: Milliyet (H. İçi) + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 6,00 TL!

● 2’Li Gazete: Milliyet (H. Sonu) + Posta Teslimat Ücreti Dahil 5,50 TL!

● 2’Li Gazete: Milliyet (H. Sonu) + Hürriyet Teslimat Ücreti Dahil 5,75 TL!

● 2’Li Gazete: Milliyet (H. Sonu) + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 6,25 TL!

3’lü Gazete Alımlarında:

● 3’Lü Gazete: Posta + Fanatik + Milliyet (H. İçi) Teslimat Ücreti Dahil 6,25 TL!

● 3’Lü Gazete: Posta + Fanatik + Milliyet (H. Sonu) Teslimat Ücreti Dahil 6,50 TL!

● 3’Lü Gazete: Posta + Fanatik + Hürriyet Teslimat Ücreti Dahil 6,75 TL!

4’lü Gazete Alımlarında:

● 4’Lü Gazete: Posta + Hürriyet + Milliyet (H. İçi) + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 7,25 TL!

● 4’Lü Gazete: Posta + Hürriyet + Milliyet (H. Sonu) + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 7,50 TL!

Scotty Motorlu Kuryelerle Eve Teslim Kargo İmkânı!

Gün içerisinde alınan her sipariş ertesi gün teslim edilecektir.

Dağıtım Yapılacak İlçeler:

Avcılar, Ataşehir Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

Dağıtımı Hariç Tutulacak İlçeler:

Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Sultangazi, Şile, Tuzla

Bilgi için: 0850 266 80 80 arayabilirsiniz.