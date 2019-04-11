Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off döneminde kimlerin galip geleceğini ve sonunda şampiyonluğa ulaşabilecek takımı biliyorsanız 2018-19 EuroLeague Bracket'a ile yarışmaya davetlisiniz.

2018-19 EuroLeague Bracket, basketbolseverleri Play-Off etabından geçip Vitoria-Gasteiz'de Final Four sonucunda şampiyon olacak takımı tahmin etmenizi bekliyor. Ne kadar çok seri ve maçı doğru tahmin ederseniz o kadar çok puan kazanabilirsiniz. Eğer sürpriz sonuçları bilirseniz de bonuslar kazanma şansını elde edeceksiniz.

Final Four MVP'si ve şampiyonluk maçındaki sayı farkını bilmeniz de sizlere ekstra puanlar kazandıracak.

Yarışmanın detaylı kuralları

Eğer seçimlerinize güveniyorsanız hemen kaydolup heyecana ortak olabilirsiniz.

Genel tabloyu zirvede tamamlayan isim, Turkish Airlines ile uçmak adına 2,000 euro değerinde kupon kazanacak. İkinci olan kişi 1,000 euro ödülün sahibi olacakken üçüncü isim de 2020 Final Four'una iki bilet kazanacak.

Kullanıcılar en fazla beş farklı tablo oluşturabilirler. Bu heyecana ve ödül şansına ortak olmak için 16 Nisan Salı günü kadar seçimlerinizi yapmanız gerekiyor.