EuroLeague Basketball, You Make Me Proud belgeseli ile 2018-19 sezonunda EuroLeague'i kazanan CSKA Moskova'nın başarıya giden serüvenini basketbolseverler ile buluşturuyor.

1 saatlik belgeselde şampiyonluğun perde arkasındaki hikaye, birçok röportajın da yardımıyla anlatılıyor.

Hatırlanacağı üzere CSKA Moskova, 8. EuroLeague şampiyonluğunu Vitoria-Gasteiz'deki Final Four'da temsilcilerimizden Anadolu Efes'i mağlup ederek almıştı. Fakat elde edilen bu şampiyonluk, sezon içinde koç Dimitris Itoudis ve oyuncularının baş etmeye çalıştığı sorunların yanında hiçbir şeydi.

Başkan Vatutin ve Itoudis'in şampiyonluğa uzanan yolda, sıkıntılar da içeren ama sonunda büyük bir duygusal patlamaya neden olan ilişkisinin de anlatıldığı belgeselde birçok ismin daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan röportajları da yer alıyor.

Final Four MVP'si Will Clyburn, İspanyol yıldız Sergio Rodriguez, takım kaptanı Kyle Hines, beklentilerin üzerinde bir sezon geçiren Daniel Hackett ve şampiyonluk sonrası Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Avrupa'nın en değerli skorerlerinden Nando De Colo da şampiyonluğun öyküsünü anlatan isimler arasında yer alıyorlar.

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