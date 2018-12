Euroleague’de Türk finali olur mu?

Futbolda yıllardır Avrupa’da başarıya hasret iken basketbolda önce Efes , sonra da Fenerbahçe’nin daha büyük başarılarıyla Avrupa basketboluna damga vuruyoruz. Türk basketbolu bu sezon bu başarıyı taçlandırarak Baskonia’da Euroleague’de bir Türk finaline imza atabilir.

Fenerbahçe 3 yıldır Euroleague finali oynayan Boby Dixon, Sloukas, Vesely, Datome, Melih ve Kalinic altılısına sonraki yıllarda katılan Melli, Guduric, Ahmet ve Lauvergne ile müthiş bir kadro istikrarı yakaladı. Takımın tek bir yıldızı olmayıp bu saydığım 10 oyuncudan herhangi biri o maçın yıldızı olabiliyor. Euroleague’de 10 yıldızı olan başka bir takım var mı! Bunun baş mimarı da tabiki gerçek yıldız, hocaların hocası Obradoviç. Bu sene kadronun tamamı formunun zirvesinde. 35’lik Dixon hala rn zor anda cesurca sorumluluk alıyor, Guduric bu ay iki maçı son çeyrekte çevirdi. Vesely skor ve ribaunt katkısının yanında allley-oop smaçlarıyla bu yıl kariyerinin zirvesinde. Kalinic ve Sloukas tam olgunluk dönemindeler. Lauvergne ise takım oyununa çok hızlı uyum sağladı, içerde müthiş işler yapıyor. Beyefendi İtalyanlar Datome ve Melli ise tam istikrar abideleri. Ayrıca ben bu yıl Obradoviç’de 2 yıl önce şampiyon olduğumuz seneki kararlılığı görüyorum. Hatırlatsanız o yıl son 8 turunda Pana’yı 3-0’la geçip, final four’da iki maçta da Real ve Olympiakos’u 10-15 sayı farklarla çok rahat yenip kupayı almıştık. Obradoviç bu yıl da hiç bir sürprize yer bırakmayacak ciddiyetle ve sağlam adımlarla yürüyor şampiyonluğa. Arka arkaya deplasmanlarda alınan 5’li seri Baskonia, Olympiakos, Maccabi, Barcelona ve Panathinaikos galibiyetleri bu kararlılığı bize gösterdi. Nikola Kalinic yabancı basına verdiği son röportajında “we are hungrier than last year (geçen yıldan daha açız)” derken tam da bunu kastediyor.

Efes Pilsen ise bu yıl müthiş bir takım kurdu. Dikkat edin kadro demiyorum, takım kurdu diyorum. En iyi oyuncularla müthiş bir kadro kurarsınız ama takım olamazsanız başarı gelmez. Ergin Ataman öncelikle bunu başardı. Onlar da aynı Fenerbahçe gibi 9-10 kişi ile oynuyorlar maçlarını. Guard ve skorer forvet pozisyonlarında Beaubois, Larkin ve Simon farklı maçların yıldızları olabilirken, Doğuş rakip guarda agresif savunma yapıp maç kazandıran üçlükleri de cesaretle atıyor. 4 numara olarak hırçın ribauntları ve 3’lük katkısı ile Avrupa’nın en iyilerinden olan Moerman ve alternatif olarak Motum var. Pota altı kuleleri Dunston ve Pleiss hem savunma hem de hücumda çok iyiler. Bir de bunlara bu sezon ligin en iyi şutörlerinden olan Vasilije Micic’i de ekleyince alın size 9 yıldızlı süper bir takım. Ve bu takımın en büyük gücü karakteri. Çünkü hiç bir maçı bırakmıyorlar. Kadro mühendisliği denen şeyi Obra’dan sonra Ergin hoca’da müthiş bir şekilde başardı.

Fenerbahçe’nin de Efes Pilsen’in de bu kadrolarıyla CSKA ve Real Madrid dahil Avrupa’da geçemeyecekleri takım yok. Şimdi söyleyin bu yıl Fenerbahçe-Efes finalini göremez miyiz? Ben buna yürekten inanıyorum.

Uğur Sakarya