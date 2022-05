Euroleague’in zorlu çeyrek final eşleşmelerinde Olimpia Milano’yu 3-1’lik seri sonunda elemeyi başaran temsilcimiz Anadolu Efes, adını Final Four’a yazdırmayı başardı. 2022 Turkish Airlines Euroleague Final Four, 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenecek. Siz de Final Four mücadelelerinin heyecanını Canlı Bahis, Canlı Yayın, Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabilirsiniz!

ORANLAR

- Final Four Yarı Final Eşleşmesinde Olympiacos ile karşılaşacak olan temsilcimiz Anadolu Efes, maça İddaa’da favori olarak başlayacak. Ergin Ataman ve öğrencilerinin galibiyetine verilen 1.52 iken Misli.com’da Süper Oran oynama ayrıcalığı ile verilen oran 1.59… Yunanistan ekibi Olympiacos’un galibiyetine ise verilen 1.83 iken Misli.com ayrıcalığı ile 1.92 oran ile değerlendirme yapabilirsiniz!

- Final Four’un bir diğer eşleşmesinde ise ‘El Classico’ heyecanı yaşanacak! Barcelona ile Real Madrid’in final bileti için kozlarını paylaşacağı mücadelede favori taraf Katalan ekibi… Barcelona’nın galibiyetine 1.46 oran verilirken Misli.com ayrıcalığı ile Barcelona galibiyetini 1.46 oran ile değerlendirebilirsiniz. Bir diğer yarı finalist olan Real Madrid’in Barcelona karşısındaki olası galibiyetine verilen oran 2.01 iken Misli.com’da Süper Oran avantajı ile 2.07’den bu seçeneğe oynayabilirsiniz!

FINAL FOUR TARİHÇESİ

- Şampiyonluk sıralamasında ilk dört sırada bulunan ekiplerden CSKA Moskova, Rus takımlarının ihraç edilmesi nedeniyle sezonu tamamlayamadı.

- Bu sezonki Dörtlü Final’de yer alacak olan Olympiacos, Real Madrid ve Barcelona’nın Euroleague tarihinde toplamda 15 şampiyonluğu bulunuyor. Temsilcimiz Anadolu Efes ise geçen sezon kupayı müzesine götürerek ilk şampiyonluğunu yaşadı.

2014 – 2015 sezonundan bu yana her sezon Euroleague Final Four’a en az bir Türk takımının katılım sağlama başarısı göstermesi Türk Basketbolu adına bir ilk…

- Bu sezona da yüksek bütçeli yatırımlarla başlayan Barcelona Lassa, 2014 sezonundan bu yana ikinci kez Final Four’da mücadele edecek.

- Euroleague Dörtlü Final aşaması, 2018 yılından bu yana 2. kez Sırbistan’da düzenlenecek. Daha önce 1 kez Belgrad’da oynandı. Belgrad’da düzenlenen daha önceki Final Four’un sonucunda Fenerbahçe şampiyon olmuştu.

OYUNCU TECRÜBELERİ

- Euroleague Final Four aşamasında şampiyon takımın kupaya ulaşma yolunda en önemli etkenlerden biri de tecrübeli oyunculardır. 2020 – 2021 sezonunun sonuna gelirken takımlarda en çok Final Four tecrübesi yaşamış oyuncular…

- Bu sezon Final Four’da yer alacak takımlarda en çok bu tecrübeye sahip olan oyuncuların takım olarak dengeli bir dağılıma sahip olduğu görülüyor.

- Anadolu Efes’ten Larkin, Micic ve Dunston gibi oyuncular, tecrübeli oyuncu grubuna dahil edilebilir. Olympiacos’un ise senelerdir bu seviyelerde forma giyen oyuncuları bulunuyor. Bunlardan birkaçını Kostas Sloukas, Giorgios Printezis ve Kostas Papanikolau diye sıralayabiliriz. Bir diğer yarı finalist olan Barcelona’da ise Avrupa tecrübesinin yanı sıra Mirotic ve Abrines gibi NBA tecrübesi de bulunan oyuncular yer almakta. Son olarak Real Madrid’de ise Sergio Llull ve Jaycee Carrol gibi oyuncular bu yükü sırtlanacak.

ANADOLU EFES

- Anadolu Efes, 2019, 2021 ve 2022 sezonlarında üst üste Final Four’a kalma başarısı gösterdi. (2020 sezonu yarım kalmıştı.)

- Temsilcimiz Anadolu Efes, Final Four’da mücadele edecek olan diğer 3 takıma karşı normal sezonda 6 karşılaşmada toplamda 2 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

- Anadolu Efes, normal sezonda oynadığı 34 karşılaşmanın tamamında 2322 sayı bularak bu alanda zirveye yerleşti.

- Anadolu Efes kadrosunda en yüksek sayı ortalamasına sahip isim 18.06 ortalama ile Vasilije Micic oldu. Tecrübeli oyuncu bu sezon ile 4. Kez Final Four tecrübesi yaşamış olacak. (2018 Zalgiris , 2019 Efes, 2021 Efes)

- Bu sezonki Final Four ile takımda 4. Tecrübesini yaşayacak olan bir diğer isim ise Bryant Dunston olacak. (2015 Olympiakos, 2019 Efes,2021 Efes)

BARCELONA LASSA

- Sarunas Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde 4 kez kazandığı Euroleague kupasını şimdi ise antrenör olarak kazanma hedefinde…. (Barcelona, Maccabi ve Panathinaikos ile kazandı.)

- İspanyol ekibi Barcelona Lassa, 2014 sezonundan bu yana ikinci kez Final Four’da mücadele edecek.

- Barcelona Lassa, Euroleague normal sezonunda yediği 2101 sayı ile az sayı yiyen takımlar arasında yer alıyor.

- Barcelona Lassa’nın en skorer ismi 16.58 sayı ortalaması ile NBA tecrübesi bulunan 4 numara Nikola Mirotic oldu.

OLYMPIACOS

- Çeyrek final serisinde Olimpia Milano’yu geride bırakarak adını Final Four’a yazdıran Olympiacos, 4. Euroleague şampiyonluğunu hedefleyecek.

- Yunanistan ekibinin bu sezon şimdiye kadar en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncusu 13.72 ortalama ile Sasha Vezenkov oldu.

- Euroleague normal sezonunu ikinci sırada tamamlayan Olympiakos, normal sezonu 3. Sırada tamamlayan Olimpia Milano ile aynı derecelere sahipti.

REAL MADRID

- Real Madrid’in diğer takımlara oranla en büyük kozu kadro tecrübesinin yanı sıra Pablo Laso olacak.

- İspanyol ekibinde, sezonun geride kalan kısmının en skorer ismi 11.91 sayı ortalaması ile Guerschon Yabusele oldu.

- Zach LeDay’ın uzun süreli bir sakatlıktan geri dönmesi takım adına belirleyici olacak.

- En son 2017-2018 sezonunda Euroleague kupasınımüzesine götüren Real Madrid, 4 sezonun ardından tekrar bir şampiyonluk yaşamayı hedefleyecek.

EUROLEAGUE KAZANAN ANTRENÖRLER

9 Şampiyonluk – Zeljko Obradovic

4 Şampiyonluk – Ettore Messina, Gomelsky, Pedro Ferrandiz

2 Şampiyonluk – Dimitris Itoudis, Pablo Laso, Dusan Ivkovic, Zeljko Pavlicevic