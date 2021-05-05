EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu
Turkish Airlines EuroLeague Play-Off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Final Four eşleşmeleri belli oldu. Anadolu Efes ile CSKA Moskova’nın ardından Barcelona ve AX Armani Exchange Milan, son 4 takım arasına kaldı.
Turkish Airlines EuroLeague Play-Off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Final Four eşleşmeleri belli oldu. Play-Off çeyrek final serisinde İspanyol ekibi Real Madrid’e 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, yarı finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile eşleşti.
Çeyrek finalde Zenit’i eleyen Barcelona ile Bayern Münih’i saf dışı bırakan AX Armani Exchange Milan, yarı finalde rakip oldu. Turkish Airlines EuroLeague'DE 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Final Four, Almanya’nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.