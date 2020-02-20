Euroleague'de 25. hafta heyecanı bugün saat 20.00'da Zenit - ALBA Berlin karşılaşmasıyla başlıyor. Basketbol yazarımız Gökhan German, haftanın maçlarını sizler için YouTube hesbaımızda değerlendirdi. Temsilcilerimizin Euroleague'deki durumu hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunan Gökhan German, haftanın en önemli karşılaşmalarından Fenerbahçe Beko - Real Madrid Balencesto maçı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

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