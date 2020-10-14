Avrupa Ligi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hükmen mağlubiyet kuralıyla ilgili geçen ay onaylanan yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup maç kadrosuna Kovid-19 nedeniyle en az 8 oyuncu bildiremeyen takımlar, önceden olduğu gibi 20-0 hükmen mağlup sayılmayacak.

Söz konusu karşılaşmalar ertelenerek ileri bir tarihte oynanmak üzere yeniden programlanacak. Kural değişikliği, şu ana kadar Kovid-19 yüzünden oynanamayan 6 müsabaka için de geçerli olacak.

Turkish Airlines EuroLeague’de Zenit ve ASVEL’in ikişer maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle yeterli oyuncu çıkaramamaları sonrası oynanamamıştı. Zenit’in iki karşılaşmada da hükmen mağlup edildiği duyurulurken ASVEL ile ilgili kararın açıklanması bekleniyordu.

7DAYS EuroCup'TA ise iki maç, Kovid-19 vakaları sebebiyle iptal edilmişti. Cedevita Olimpija, tüm takımın Kovid-19 nedeniyle karantinada olmasından dolayı Frutti Extra Bursaspor’a karşı hükmen mağlup ilan edilmişti. Kovid-19 vakaları görülen JL Bourg’un Umana Reyer ile karşılaşacağı maçın da oynanmayacağı açıklanmıştı.

Yönetmeliğe getirilen düzenlemenin, iki organizasyonun yönetim kurullarının onayına sunulmasının ardından hayata geçirilmesi bekleniyor.