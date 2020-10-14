EuroLeague ve EuruCup'ta hükmen mağlubiyet kalkıyor

Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak.

14 Ekim 2020, Çarşamba 23:19 Son Güncelleme:
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EuroLeague ve EuruCup'ta hükmen mağlubiyet kalkıyor

Avrupa Ligi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hükmen mağlubiyet kuralıyla ilgili geçen ay onaylanan yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup maç kadrosuna Kovid-19 nedeniyle en az 8 oyuncu bildiremeyen takımlar, önceden olduğu gibi 20-0 hükmen mağlup sayılmayacak.

Söz konusu karşılaşmalar ertelenerek ileri bir tarihte oynanmak üzere yeniden programlanacak. Kural değişikliği, şu ana kadar Kovid-19 yüzünden oynanamayan 6 müsabaka için de geçerli olacak.

Turkish Airlines EuroLeague’de Zenit ve ASVEL’in ikişer maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle yeterli oyuncu çıkaramamaları sonrası oynanamamıştı. Zenit’in iki karşılaşmada da hükmen mağlup edildiği duyurulurken ASVEL ile ilgili kararın açıklanması bekleniyordu.

7DAYS EuroCup'TA ise iki maç, Kovid-19 vakaları sebebiyle iptal edilmişti. Cedevita Olimpija, tüm takımın Kovid-19 nedeniyle karantinada olmasından dolayı Frutti Extra Bursaspor’a karşı hükmen mağlup ilan edilmişti. Kovid-19 vakaları görülen JL Bourg’un Umana Reyer ile karşılaşacağı maçın da oynanmayacağı açıklanmıştı.

Yönetmeliğe getirilen düzenlemenin, iki organizasyonun yönetim kurullarının onayına sunulmasının ardından hayata geçirilmesi bekleniyor.

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