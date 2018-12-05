Euroleague maçları hangi kanalda? Euroleague 11. hafta programı...

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'de heyecan, 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe’nin yer aldığı THY Euroleague'in 11. haftasında 8 karşılaşma yapılacak.

Ligde bir galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, yarın evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak. Volkswagen Arena’da oynanacak mücadele, saat 21.00’de başlayacak.

On haftada sekiz galibiyet alan Anadolu Efes, 7 Aralık Cuma günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30’da oynanacak.

Dokuz galibiyete sahip lider Fenerbahçe, Olimpik Spor Salonu’nda cuma günü TSİ 22.30’da başlayacak karşılaşmada Panathinaikos’a konuk olacak.

THY Euroleague 11. haftasında maçları hangi kanalda?

6 Aralık Perşembe:

21.00 Buducnost VOLI - Barcelona Lassa (beIN SPORTS 2)

21.00 Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX (beIN SPORTS 3)

21.00 Zalgiris - Olympiakos (beIN SPORTS 4)

22.30 Bayern Münih - Khimki (beIN MAX 1)

22.45 AX Armani Milan - Gran Canaria (beIN MAX 2)

7 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes - Real Madrid (beIN SPORTS 4)

22.30 Baskonia - CSKA Moskova (beIN MAX 1)

22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe (beIN SPORTS 3)