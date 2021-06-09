EURO 2020'de A Milli Takımımız ve hakemimiz Cüneyt Çakır'la birlikte yardımcıları da boy gösterecek. Turnuvada Süper Lig kulüplerimizden ise tam 18 futbolcu finallerde sahne alacak. Bunların 11'i Türkiye, 7'si diğer ülkelerin başarısı için ter dökecek. Türkiye'den kupaya en çok oyuncu gönderen takım, 5 ile Fenerbahçe olacak. Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'la birlikte Attila Szalai (Macaristan) ve geçen sezonu Kopenhag'da kiralık olarak geçiren Zanka (Danimarka) temsil edecek.
Premier Lig zirvede
Kanarya'yı bu alanda 3'er futbolcuyla Beşiktaş ve Galatasaray takip ediyor. Dünya genelinde bu açıdan zirveyi, 118 futbolcuyla İngiltere Premier Ligi elinde bulunduruyor. Premier Ligi, 90'la Almanya Bundesliga ve 70'le İtalya Serie A izliyor. İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship de 31 oyuncuyla listenin 6. sırasında yer alıyor.
İşte Süper Lig'den gidecekler
Fenerbahçe - Altay Bayındır - Türkiye
Fenerbahçe - İrfan Can Kahveci - Türkiye
Fenerbahçe - Ozan Tufan - Türkiye
Fenerbahçe - Attila Szalai - Macaristan
Fenerbahçe - Zanka - Danimarka
Galatasaray - Kerem Aktürkoğlu - Türkiye
Galatasaray - Taylan Antalyalı - Türkiye
Galatasaray - Halil Dervişoğlu - Türkiye
Beşiktaş - Rıdvan Yılmaz - Türkiye
Beşiktaş - Dorukhan Toköz - Türkiye
Beşiktaş - Domagoj Vida - Hırvatistan
Trabzonspor - Uğurcan Çakır - Türkiye
Trabzonspor - Abdülkadir Ömür - Türkiye
Başakşehir - Mert Günok - Türkiye
Başakşehir - Nacer Chadli - Belçika
Antalyaspor - Fedor Kudryashov - Rusya
Kayserispor - Daniel Avramovski - Kuzey Makedonya
Gençlerbirliği - Kristoffer Nordfeldt - İsveç
Arda Erol