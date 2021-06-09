EURO 2020'de A Milli Takımımız ve hakemimiz Cüneyt Çakır'la birlikte yardımcıları da boy gösterecek. Turnuvada Süper Lig kulüplerimizden ise tam 18 futbolcu finallerde sahne alacak. Bunların 11'i Türkiye, 7'si diğer ülkelerin başarısı için ter dökecek. Türkiye'den kupaya en çok oyuncu gönderen takım, 5 ile Fenerbahçe olacak. Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'la birlikte Attila Szalai (Macaristan) ve geçen sezonu Kopenhag'da kiralık olarak geçiren Zanka (Danimarka) temsil edecek.

Premier Lig zirvede

Kanarya'yı bu alanda 3'er futbolcuyla Beşiktaş ve Galatasaray takip ediyor. Dünya genelinde bu açıdan zirveyi, 118 futbolcuyla İngiltere Premier Ligi elinde bulunduruyor. Premier Ligi, 90'la Almanya Bundesliga ve 70'le İtalya Serie A izliyor. İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship de 31 oyuncuyla listenin 6. sırasında yer alıyor.

İşte Süper Lig'den gidecekler

Fenerbahçe - Altay Bayındır - Türkiye

Fenerbahçe - İrfan Can Kahveci - Türkiye

Fenerbahçe - Ozan Tufan - Türkiye

Fenerbahçe - Attila Szalai - Macaristan

Fenerbahçe - Zanka - Danimarka

Galatasaray - Kerem Aktürkoğlu - Türkiye

Galatasaray - Taylan Antalyalı - Türkiye

Galatasaray - Halil Dervişoğlu - Türkiye

Beşiktaş - Rıdvan Yılmaz - Türkiye

Beşiktaş - Dorukhan Toköz - Türkiye

Beşiktaş - Domagoj Vida - Hırvatistan

Trabzonspor - Uğurcan Çakır - Türkiye

Trabzonspor - Abdülkadir Ömür - Türkiye

Başakşehir - Mert Günok - Türkiye

Başakşehir - Nacer Chadli - Belçika

Antalyaspor - Fedor Kudryashov - Rusya

Kayserispor - Daniel Avramovski - Kuzey Makedonya

Gençlerbirliği - Kristoffer Nordfeldt - İsveç

Arda Erol