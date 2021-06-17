EURO 2020 | Ukrayna - Kuzey Makedonya maç sonucu: 2-1

EURO 2020 C Grubu karşılaşmasında Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek son maçlar öncesi iddiasını devam ettirdi. Kuzey Makedonya ise şansını oldukça azalttı.

Maça hızlı başlayan Ukrayna, Andriy Yarmolenko ile 29'da öne geçti. 34'te ise Roman Yaremchuk ile skoru 2-0'a getirdi. Üstün bir oyun oynayan Ukrayna, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Kuzey Makedonya, ikinci yarıda, ilk yarıya oranla daha iyi bir oyun oynadı. Ezgjan Alioski, 57. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi fakat dönen topu tamamladı ve farkı bire indirdi: 2-1. 84'te bu kez VAR incelemesi sonrası Ukrayna penaltı kazandı, Ruslan Malinovsky'nin kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı. Elif Elmas'ın da formasını giydiği Kuzey Makedonya, son bölümde beraberlik golü için çok çabalasa da sonuç değişmedi ve kazanan 2-1'lik skorla Ukrayna oldu.

Andriy Shevchenko yönetimindeki Ukrayna, bu galibiyetle grupta 3 puana ulaştı, Kuzey Makedonya'nın ise ilk 2 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı 11'leri

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Elif Elmas, Pandev