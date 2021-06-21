EURO 2020 son 16 turundaki ilk eşleşme: İtalya-Avusturya
EURO 2020 C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez adını son 16 turuna yazdıran Avusturya, milli takımımızın da bulunduğu A Grubu'nu lider bitiren İtalya ile eşleşti. İtalya ile Avusturya 26 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
EURO 2020'de grup maçlarının yavaş yavaş sona ermeye başlamasının ardından son 16 turundaki ilk eşleşme de belli oldu.
C Grubu'nda Ukrayna'yı tek golle geçen ve grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Avusturya, A Grubu'nu firesiz şekilde ve gol yemeden 9 puanla geçen İtalya ile eşleşti.
İtalya ile Avusturya 26 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.