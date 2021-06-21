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EURO 2020 son 16 turundaki ilk eşleşme: İtalya-Avusturya

EURO 2020 C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez adını son 16 turuna yazdıran Avusturya, milli takımımızın da bulunduğu A Grubu'nu lider bitiren İtalya ile eşleşti. İtalya ile Avusturya 26 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

21 Haziran 2021, Pazartesi 21:40 Son Güncelleme:
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EURO 2020 son 16 turundaki ilk eşleşme: İtalya-Avusturya

EURO 2020'de grup maçlarının yavaş yavaş sona ermeye başlamasının ardından son 16 turundaki ilk eşleşme de belli oldu.

C Grubu'nda Ukrayna'yı tek golle geçen ve grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Avusturya, A Grubu'nu firesiz şekilde ve gol yemeden 9 puanla geçen İtalya ile eşleşti.

İtalya ile Avusturya 26 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.


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