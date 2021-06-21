EURO 2020 son 16 turundaki ilk eşleşme: İtalya-Avusturya

EURO 2020'de grup maçlarının yavaş yavaş sona ermeye başlamasının ardından son 16 turundaki ilk eşleşme de belli oldu.

C Grubu'nda Ukrayna'yı tek golle geçen ve grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Avusturya, A Grubu'nu firesiz şekilde ve gol yemeden 9 puanla geçen İtalya ile eşleşti.

İtalya ile Avusturya 26 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.



