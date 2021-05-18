Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'ye çok kısa bir süre kaldı. Elemelerde tarih yazan, son dünya şampiyonu Fransa'nın olduğu grupta dev rakibine kaybetmeyen milliler, EURO 2020'de başarılarını sürdürmeye ve ülkemizi gururlandırmaya devam etmeye çalışacak. EURO 2020 öncesi hazırlık döneminde 3 özel maç yapacak milliler ilk olarak 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile karşılaşacak. Futbolseverler, EURO 2020 ile ilgili detayları araştırıyor, EURO 2020 ne zaman başlayacak, nerede oynanacak? Türkiye hangi grupta, rakipler kimler? sorularına yanıtlar arıyor.

EURO 2020 ne zaman başlayacak, nerede oynanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen EURO 2020 için geri sayım başladı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Müsabakalara seyirci alacağını garanti etmeyen Bilbao ve Dublin organizasyondan çıkarılırken, Bilbao'daki maçların Sevilla'da, Dublin'deki karşılaşmaların ise St. Petersburg ve Londra'da oynanacağı belirtildi. Buna göre, Sevilla'daki La Cartuja Stadı, yüzde 30 kapasiteyle E Grubu’ndaki 3 maç ile son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Aynı gruptaki diğer 3 müsabaka St. Petersburg Stadı'nda oynanacak, Londra'daki Wembley Stadı'nda da son 16 maçlarından biri yapılacak. Karşılaşmalara en az 14 bin 500 seyirci alınacağını bildiren Münih kentinin ev sahipliği garanti edildi. Şampiyonadaki ev sahibi sayısı ise 12'den 11'e düştü. EURO 2020'nin oynanacağı şehirlerden Budapeşte yüzde 100, St. Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Glasgow, Kopenhag ve Roma yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin vereceğini duyurmuştu.

Türkiye hangi grupta, rakipler kimler?

A Milli Takımımız, EURO 2020'de birbirinden zorlu rakiplerle mücadele edecek. A Milliler, A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile eşleşti. Ay- yıldızlılar, turnuvanın açılış karşılaşmasında İtalya'yla karşılaşacak. Şampiyonanın açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak. İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırlayacak. Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü Galler ve üçüncü maçını 21 Haziran Pazar günü İsviçre ile Bakü'de oynayacak.

Türkiye EURO 2020 kadrosu

Milli Takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran’dan itibaren tekrar Almanya’da kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek. A Milli Futbol Takımı, gruptan çıktığı takdirde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Sevilla, Bükreş veya Glasgow’da oynayacak. Çeyrek final müsabakaları, 2-3 Temmuz’da Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma’da yapılacak. Londra’nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz, final ise 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).