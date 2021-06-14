Son Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sahibi Portekiz, F Grubu’nda bu akşam ilk maçına Fenerbahçeli Attila Szalai’nin formasını giydiği Macaristan karşısında çıkacak. Macarlar turnuvanın ev sahibi oldukları için bu mücadeleyi Başkent Budapeşte’de bulunan 67 bin 215 kişilik Puskas Arena’da oynayacak. Seyirci garantisinin yüzde 100 olarak verildiği Budapeşte’de, salgın sonrası Avrupa’daki en yüksek seyirci oranına ulaşılması bekleniyor.

Nefes kesecek karşılaşmayı hakemimiz Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la birlikte yönetecek. Eski Beşiktaşlı Pepe’nin de forma giyeceği Portekiz’de gözler elbette 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo’da olacak.

Macaristan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Budapeşte’de bulunan 67 bin 215 kişilik Puskas Arena’da oynayacak Macaristan - Portekiz maçı TSİ 19.00'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Macaristan - Portekiz muhtemel 11'ler:

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota







