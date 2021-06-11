A Milli Takımımız ile EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Galler ile İsviçre, galibiyet için kozlarını paylaşacak. İki takım da açılışı 3 puanla yapmak istiyor. Bir dönem Samsunspor'da görev alan Vladimir Petkovic'in yönetimindeki İsviçre, elemelerde D Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider bitirerek finallere geldi. Teknik direktör Robert Page'in başında olacağı Galler, elemelerde E Grubu'nu 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini aldı.

EURO 2020 Galler - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Haziran Cumartesi günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Galler-İsviçre maçı TSİ 16.00'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak ve Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

En önemli isim Gareth Bale

"Ejderhalar"ın öne çıkan oyuncuları arasında, geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gareth Bale ile Chelseali Ethan Ampadu bulunuyor. Tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeyi başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti.

İsviçre'de Xhaka ve Shaqiri öne çıkıyor

Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda, Arsenal'da forma giyen Granit Xhaka ile Liverpoollu Xherdan Shaqiri göze çarpıyor. Türkiye gibi ilk kez 1996'da finallere katılmaya hak kazanan İsviçre, en iyi derecesini elde ettiği 2016'daki organizasyonda son 16 turunda Polonya'ya elenmişti.