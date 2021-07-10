EURO 2020'de şampiyon belli oluyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile Gareth Southgate'li İngiltere, dev finalde şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 53 yıllık hasrete son vermeyi amaçlıyor. İngiltere ise tarihindeki Avrupa Şampiyonası finalini mutlu sonla tamamlamayı hesaplıyor. İtalyanlar, yarı finalde İspanya'yı saf dışı bıraktı. İngilizler ise turnuvanın sürpriz takımı Danimarka'yı elemeyi başardı. Dev final İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane ile İtalya'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci için de ayrı bir anlam taşıyor.

EURO 2020 final maçı ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Temmuz Pazar günü Wembley'de oynanacak İtalya - İngiltere EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek maçın tüm detayları anbean haberimizde olacak.

Biletler karaborsaya düştü

EURO 2020'de final maçı yarın akşam ev sahibi İngiltere ile İtalya arasında 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda oynanacak. İngiliz hükümeti, grup maçlarında 22 bin 500 olarak belirlediği kapasiteyi 67 bin 500'e çıkarmış durumda. UEFA'nın sitesinden final için çıkarılan tüm biletler geçen hafta tükendi. İtalya'dan salgın kuralları sebebiyle sadece 1000 taraftarın Londra'ya (Britanya'da 250 bin İtalyan yaşıyor) geleceği öğrenildi.

Ancak 1966'dan sonra ilk kez final oynayacak İngiltere'nin taraftarları, tarihe tanıklık etmek adına karaborsaya düşen biletlere adeta hücum etti. Normalde ortalama 295 Pound'a satılan biletler, orjinal fiyatından yaklaşık 180 katı daha fazlaya alıcı buluyor.

Tatil olsun istiyorlar

Dün bilet satışı yapan bir sitede tek bir biletin, 54 bin Pound'a satıldığı öğrenildi. Bu arada Ada'da halk, şampiyon olmaları durumunda ertesi günü (12 Temmuz Pazartesi) iş yerlerinin ve okulların tatil edilmesi ya da geç açılması yönünde istekte bulundular. Dün itibarıyla bu konuda 300 bine yakın imza toplandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İtalya-İngiltere finalinin hakemi Björn Kuipers

İtalya-İngiltere maçını yönetecek olan Björn Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olacak. 2006'da Hollanda Ligi'nde maç yönetmeye başlayan Björn Kuipers, kariyerinde 7. kez UEFA organizasyonunda final yönetecek. Daha önce iki Avrupa Ligi finali ve bir kez de Şampiyonlar Ligi finali yöneten Kuipers, Euro 2012 ve 2016'da da görev yaptı. Hollandalı hakem, son iki Dünya Kupası finallerinde de düdük çaldı.

48 yaşındaki Hollandalı, Euro 2020 grup maçlarında Danimarka-Belçika ile Slovakya-İspanya karşılaşmalarını yönetti. Kupiers, Çek Cumhuriyeti - Danimarka arasındaki çeyrek final maçında da görev yaptı. Final maçında Björn Kuipers'in yardımcılıklarını vatandaşları Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Dördüncü hakem olarak da İspanyol Carlos Del Cerro Grande sahada yer alacak.

İtalya'nın 53 yıllık hasreti

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İtalya, ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde etti. Bu kupayı 53 yıl önce müzesine götüren Gök Mavililer, 1968’te gelen şampiyonluğun ardından 2000 ve 2012 yıllarında da final oynama başarısı gösterdi. İtalyanlar, EURO 2000’de Fransa’ya uzatmalarda 2-1 kaybederek, EURO 2012’de ise İspanya’ya 4-0 mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını değerlendirememişti.

Bonucci, Buffon’u geride bırakacak

İtalya Milli Takımı’nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıyor. Giorgio Chiellini ile birlikte EURO 2012 Finali’nin ardından 2. kez finalde boy gösterecek olan Bonucci, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17. kez giyerek Gianluigi Buffon’u yakaladı. 34 yaşındaki savunmacı, final maçında da forma giymesi halinde Buffon’u geride bırakarak İtalya’nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu olacak.

İngiltere ilk kez finalde

Uluslararası turnuvalarda sadece 1966 Dünya Kupası'nda final oynayan İngiltere, 55 yıl sonra ilk kez bir kupayı kazanmaya yaklaştı. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez finale çıkan İngilizler, ilk kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak.

Harry Kane tarihe geçti!

İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, EURO 2020'de attığı 4 golle takımını sırtladı. Büyük turnuvalarda toplam 10 gole ulaşan ve İngiliz efsane Gary Lineker ile birlikte İngiltere'nin en golcüsü olan Kane, İngiltere ile EURO 2020'yi kazanması halinde kariyerindeki ilk kupasını kazanacak.