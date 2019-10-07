Etnospor sona erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali dün sona erdi.

“Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festivalin son gününde vatandaşlar, atlı spor gösterilerine yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Azerbaycan-Karabağ at gösterisini herkes hayranlıkla takip etti.

Sporcular at üzerinde hünerlerini gösterirken, yaptıkları akrobatik hareketlerle de izleyenlerden alkış aldı. Gösteri sırasında Azerbaycan Dans Ekibi de şovlarıyla seyircilerin beğenisini topladı.

Atlı Sporlar Sahası’nda ayrıca gün boyu atlı cirit, atlı okçuluk gösterileriyle kökbörü müsabakaları yapıldı. Dört gün süren organizasyonda geleneksel sporların yanı sıra vatandaşlar, geleneksel lezzetleri tadabilecekleri çadırları da ziyaret etti.

'İlgiden dolayı kapanışı uzattık'

4. Etnospor Festivali’nin son gününde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ilgiden dolayı kapanışı uzattıklarını belirterek, “Çok güzel 4 gün geçirdik. Arada biraz yağış ve fırtınayla boğuştuk. Bizim için talihsiz oldu ama hakikaten bugün insanların coşkusunu ve katılımını gördük. Aslında festivalin bitmesi gereken saatlerde insanların gelmesini görmek kapanışı saat 21.00’e kadar uzatmaya zorladı” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a Kayseri stantlarını gezdiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç burada Kayseri’ye özgü lezzetler hakkında bilgiler verdi.

Kuzenler takımı

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında çocuklar için düzenlenen “Ok Savaşları”na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın oğulları da katıldı.

Bakan Albayrak’ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ile Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan Okçular Vakfı tarafından oluşturulan alanda yarım saate yakın ok attı. Aynı takımda olan Ömer Tayyip ve Ahmet Akif, diğer iki ekip arkadaşıyla rakiplerini 15-9 mağlup etti.