Etebo için seferberlik

Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında kaybeden Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, sakatlık geçirmişti. Bu nedenle milli mesai sonrasında lider Alanyaspor ile oynanacak olan mücadelede Taylan'ın forma giyme şansı bulunmuyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Nijeryalı orta saha, bu sezon 5 maça çıkarken, ligde ilk kez Kasımpaşa karşısında 11’de sahaya çıkmıştı. Etobo’nun henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.