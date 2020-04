Et döner besin değerleri... Et döner kaç kalori?

Yüksek besin değeri ve enerji kaynağı olarak et döner, en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Özellikle sağlıklı bir yaşam amacını güden ve yoğun spor gerçekleştiren kişilerin, mutlaka dengeli şekilde alması gerektiği besin kaynakları içerisinde bulunuyor. Ne az tüketilmeli ne de çok fazla yenmelidir. Dengeli alınmadığı takdirde kilo artışını önemli oranda gösterir. Az tüketildiği zamanlarda ise vücut için gerekli besin kaynaklarının alınmamasından güçsüz hale gelinebilir; birtakım farklı hastalıklar ile karşı karşıya kalınabilir.

Et döner kaç kalori?

Et döner besin kaynağının 100 gramında 128 kcal kalori bulunmaktadır. Diğer yandan bir porsiyon yani (orta) 235 gramlık miktar içerisinde, et döner dürümde 301 kcal kalori bulunduğunu söylemek mümkün. Dengeli beslenme ve diyet üzerinden vücut indeksine bağlı olarak bu miktarları göz önüne almak suretiyle tüketim gerçekleştirilmelidir. Ayrıca ağır spor yapanlar ve egzersiz gerçekleştirenler için, protein başta olmak üzere pek çok kaynak açısından önemli bir etki teşkil etmektedir.

Et döner besin değerleri

Günlük kazanacak enerji ve sağlık açısından önemli bir yer kaplayan et döner, birbirinden farklı besin değerleri ile öne çıkmaktadır. Başta protein olmak üzere yağ ve karbonhidrat ile beraber pek çok vitamin ve mineral yüksek oranda yer alır. İçeriğindeki besin değerleri açısından 100 gram üzerinden ele alındığında şu miktarlar ortaya çıkar;

- 128 kcal kalori,

- 8,4 gram karbonhidrat,

- 3,2 gram lif,

- 12,6 gram protein,

- 19,8 gram yağ,

- 59,9 IU A vitamini,

- 22,3 C vitamini,

- 182,7 miligram potasyum,

- 29,7 miligram kalsiyum,

- 11,7 miligram demir,

Bu değerler üzerinden günlük olarak miktar az veya çok şekilde dengeli olarak ele alınmalıdır. Böylece sağlıklı, zinde ve daha enerjik bir yapıya sahip olma şansı elde edilebilir.

Diyet yapanlar için et döner üzerinden dikkat edilmesi gerekenler

Et döner özellikle günümüzde dürüm olarak daha çok tüketilir. Zira dürüm olarak lavaş ise 4 dilim ekmeğe tekabül eder. Dolayısıyla yüksek bir kaloriye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kilo kontrolü yapan kişiler veya diyet gerçekleştirenler mutlaka et döner dürüm konusunda dikkat etmelidir. Çok fazla et döner dürüm bu dönemde tercih edilmemelidir. Aksi takdirde yüksek oranda kilo alma durumu ile karşı karşıya kalınabilir.

Yüksek besin değeri ile et döner

Doğru pişirildiği takdirde et döner oldukça yüksek bir besin değerine sahiptir. Özellikle yüksek lif bulunması bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve sindirim sistemini harekete geçirmektedir. Ayrıca içeriğinde yer alan protein hücre oluşumunu sağlarken kas kütlesini arttırma noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Karbonhidrat miktarı ise gün içerisinde alınması gereken enerjiyi yeterli oranda karşılamaktadır. Ancak mutlaka hem spor yapanlar hem de diyette olanlar açısından et döner dengeli şekilde tüketilmelidir. Vücut yapısına, indekse ve kiloya bağlı olarak tüketim gerçekleştirilmelidir.