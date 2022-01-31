Estoril - Paços Ferreira maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ev sahibi takım sezona iyi başlasa da son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü ile 7. sıraya kadar geriledi. Bu kötü seride son 5 lig maçında sadece 1 puan alabildi. Son olarak evinde oynadığı maçta Arouca’ya 2-1 mağlup olan Estoril, yakaladığı birçok net fırsatı değerlendiremedi. Skor üretmekte zorluk çekmeyen ev sahibi ekip, iç sahada oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Misafir takım Ferreira’da ise kötü gidişat devam ediyor. Son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilen konuk ekip, bu maçlarda 6 gol attı. Gol atmakta zorluk çeken Ferreira’da takımın en önemli ismi Stephen Eustaquio ise Porto’ya kiralandı.

Kötü gidişatı durdurmak isteyen ev sahibi ekip için Paços Ferreira fırsat maçı olabilir.