MENÜ

Estoril - Paços Ferreira maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Portekiz Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde, 25 puan 1 averaj ile 7. sırada yer alan Estoril, 19 puan -9 averaj ile 14. sırada yer alan Pacos Ferreira ile karşı karşıya geliyor.

31 Ocak 2022, Pazartesi 19:21 Son Güncelleme:
- A +
Estoril - Paços Ferreira maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ev sahibi takım sezona iyi başlasa da son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü ile 7. sıraya kadar geriledi. Bu kötü seride son 5 lig maçında sadece 1 puan alabildi. Son olarak evinde oynadığı maçta Arouca’ya 2-1 mağlup olan Estoril, yakaladığı birçok net fırsatı değerlendiremedi. Skor üretmekte zorluk çekmeyen ev sahibi ekip, iç sahada oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Misafir takım Ferreira’da ise kötü gidişat devam ediyor. Son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilen konuk ekip, bu maçlarda 6 gol attı. Gol atmakta zorluk çeken Ferreira’da takımın en önemli ismi Stephen Eustaquio ise Porto’ya kiralandı.

Kötü gidişatı durdurmak isteyen ev sahibi ekip için Paços Ferreira fırsat maçı olabilir.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...