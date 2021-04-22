Teknoloji devi SteelSeries, Aerox 3 ile oyun oynarken istenen tüm desteği ve konforu bir araya getiriyor. Oyunun keyfini çıkarırken performans sorunları ve kazalardan endişelenmeden, istenen hareket özgürlüğüne sahip olmak mümkün oluyor. Dayanıklılık ve büyüleyici RGB ışıklandırmaları da Aerox 3 ile oyuna dahil oluyor. Kablolu ve kablosuz Aerox 3 modelleri, her oyuncuya tarzından ve performansından ödün vermeden özgürce seçim yapabilme imkanı tanıyor.

Ultra hafif, ultra güçlü

Aerox 3 serisi sadece estetik ve farklı görüntüsü ile değil, oyuncuların konforunu artırmak için tasarlanan ultra hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. SteelSeries seride gücü, dayanıklılığı ve performansı artırırken hafiflikten de ödün vermiyor. Aerox 3 kablosuz modeli 63 gram, Aerox 3 kablolu modeli ise sadece 57 gram ağırlığı bulunuyor. Her iki model de oyuncular için vazgeçilmez özelliklerin yanı sıra seriyi eşsiz yapan dayanıklılık ve performans özelliklerini bir arada sunuyor.

Yeni sensörü ile yüksek takip performansı

PixArt ile birlikte geliştirilen yeni TrueMove Core Optik Oyun Sensörü, kusursuz bir oyun performansı sergiliyor. Yeni özel ve gerçek 1'e 1 izleme sensörü sayesinde fare, tümüyle oyuncunun hükmüne geçiyor. Böylelikle FPS oyunlarında nişan almak veya incelik isteyen zorlu görevlerin üstesinden gelmeyi kolaylaşıyor. 18.000 CPI, 400 IPS, 40G optik sensörü, oyun performansınızı iyileştirmek için gereken hızı ve doğruluğu sunuyor. CPI değerlerini belirledikten sonra geriye kalan tek şey Aerox 3’ün sunacağı performansın keyfini çıkarmak oluyor.

Kazalara karşı koruma, IP54 dereceli ilk fare

Aerox 3 serisi her oyuncunun kâbusu olan bilgisayar başı kazalara karşı da dirençli. IP54 derecelendirmesine sahip ilk fare olma özelliğine sahip SteelSeries Aerox 3, olası kazalara karşı güçlü bir koruma sunuyor. Su direnci, toza, kire, yağa, birikmeye ve hatta hayvan tüylerine karşı koruma sağlayan IP54 derecelendirmesi ile Aerox 3, narin görüntüsünün altında dayanıklı bir canavar taşıyor.

Görselliğin yanı sıra tüm çevresel faktörler de göz önüne alınan tasarımıyla maksimum seviyede koruma sağlanıyor. Bilgisayar karşısında yiyip, içmekten hoşlanan veya hayvan dostları ile yaşayan oyuncuların korkulu rüyası olabilecek senaryolar, Aerox 3 serisinin dayanıklılığı söz konusu olduğunda önemsiz kalıyor. Neredeyse her türlü çevresel zararlara karşı korunacak şekilde tasarlanan Aerox 3 serisinin iç devresi, endişeye yer bırakmıyor.

Takılan kablolara son

Oyun sırasında takılan bir fare, oyunun ve oyuncunun keyfini kaçırmaya yetiyor. Oyunun her anında istenilen hareketi çekinmeden yapabilmek için özel olarak tasarlanan aero alt yüzeyli Aerox 3 serisi ile oyun keyfi asla bölünmüyor. Kolay ve ipeksi yumuşaklıkta fare hareketleri herhangi bir direnç göstermeden, gelişmiş kontrol imkanı sunuyor. Aynı zamanda Aerox 3 kablolu modeli tamamen yeni yumuşak mikro fiber örgü kablosu ile önemli bir hamle yapma zamanı geldiğinde, daha az sürtünme sağlayarak kusursuz bir performans sergilemeye yardımcı oluyor. Böylelikle oyunu en iyi şekilde oynamak için hızlı kaydırmalar ve hamleler yaparken çekinmeye de gerek kalmıyor.

Kablolu performansı kablosuz yakalayın

Kablosuz özgürlüğün tarafında olan ama performanstan da ödün vermek istemeyenler için ise Aerox 3 Kablosuz Oyuncu Faresi, kablosuz fareden beklenebilecek performansın fazlasını sunuyor. SteelSeries’in yeni Quantum 2.0 Wireless teknolojisi ile güçlendirilmiş Aerox 3, kablosuz verileri hiç olmadığı kadar sabit, güvenilir ve güç verimli bir şekilde aktarabiliyor. Böylelikle oyuncular oyun sırasında kopmalardan endişe etmeden güvenle oyuna odaklanabiliyor.

15 dakikada 40 saatlik şarj

Aerox 3 Kablosuz Oyuncu Faresi’nin 2.4 GHz ile ultra hızlı oyun performansı için kablosuz bağlantısı ile PC, Mac, dizüstü bilgisayar ve daha birçok cihazda anında eşleştirme yapmak mümkün. Aynı zamanda Bluetooth 5.0 bağlantı opsiyonu ile istenilen bağlantıya kolayca geçiş yapma esnekliği sunuyor.

Uzun saatler boyunca bilgisayar başında oyunlara eşlik etmesi için özel olarak tasarlanan Aerox 3, optimize edilmiş batarya güç tüketimiyle performans ve ağırlıktan ödün vermeden, sadece 15 dakikalık şarj ile 40 saatin üzerinde kullanım imkanı veriyor. Tam şarjlı bataryasıyla 200 saate kadar kesintisiz kullanım performansı göz doldurmaya yetiyor. Ayrıca Aerox 3 oyuncu faresi kablosuz ve kablolu modelde ortak olarak bulunan USB Tip-C bağlantı girişi fareyi kolaylıkla özelleştirebilmeye olanak tanıyor. Kolay bulunan tip-c bağlantı kabloları ile hem yedek parça sorununu ortadan kaldırıyor hem de oyuncuların tarzını yansıtabileceği kişisel dokunuşları kolaylaştırıyor.





Her oyuncunun tarzına ve kullanışına yönelik seçenekler sunan Aerox 3 serisi ile SteelSeries, oyuncuların aradığı tüm özellikleri bir araya getiriyor. Seçim yaparken bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalmamanın özgürlüğü ve her daim güvenilir performansı ile SteelSeries, oyun dünyasında neden eşsiz olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.