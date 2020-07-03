Espora pandemi dopingi! Yükselişe geçti

Corona virüs salgını süreci dijital oyunlara ilgiyi artırırken, e-sporcu sayısında da ciddi artış yaşanmasına yol açtı. Haziran 2020 itibariyle ülkemizdeki lisanslı esporcu sayısı 1.848’e ulaştı. Kulüp sayısı da 100’e çıktı. Ayrıca firmaların takımlarının yarıştığı kurumsal e-spor liglerinin kurulması için de çalışma yapılıyor.

Kulüpler arttı

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, pandemi sürecinin birçok spor branşını olumsuz etkilese de esporun büyüme ivmesini artırdığını belirterek, “Espor temas olmadan yapılabilen bir spor. Espor müsabakaları online olarak düzenlenebiliyor. Bu nedenle ilgi hiç azalmadı. Online turnuvalar hızla devam ediyor. Pandemi şartlarının atlatılması sonrasında fiziki espor turnuvalarının da tekrar başlamasını umuyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde Türkiye’de e-spor oyuncu sayısının artış gösterdiğini dile getiren Özdemir, “Haziran 2019 itibariyle 29’u kadın olmak üzere 546 lisanslı e-sporcu, 55 tane de tescilli e-spor kulübü vardı. Haziran 2020 itibariyle lisanslı kadın e-sporcu sayısı 159, erkek e-sporcu sayısı 1.689 olmak üzere toplam sporcu sayısı 1.848’e ulaştı. Kulüp sayısı da 100’e çıktı. Ayrıca 2019’da 3 olan espor salonu sayısı da 8’e yükseldi” bilgisini verdi.

Özdemir, bu yılın ikinci yarısında yeni oyunlar için espor ligleri kurulmasının da planlandığını aktardı. Alper Afşin Özdemir, “TESFED tarafında okulların açılmasıyla beraber e-spor ligleri de başlayacak. Bu yıl içinde hayata geçireceğimiz TESFED Kupası ve liseler arası düzenlenecek espor Kupası’nın ön hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

Gençlere yeni istihdam alanı

Intel sponsorluğunda düzenlenen espor organizasyonu ESL Gaming Fest de tanıtıldı. Bu festival kapsamında ödüllü girişimcilik yarışması Next Game Startup da İzmir’de tanıtıldı. ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar, oyun sektörünün Türkiye’deki genç istihdamına katkı sağlayacağını belirterek, “Ülkemizde 32 milyondan fazla oyuncu, e-sporu takip eden 10 milyonun üzerinde kişi var. Espor taraftar sayısı ise 4 milyon.Birçok alanda gençler için önemli kariyer fırsatları mevcut” diye konuştu.



