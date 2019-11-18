Eskrimde tarihi şampiyonluk

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil’den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Gençler Dünya Kupası’nda altın madalya kazandı. Finalde Rusya’yı 45-34 mağlup eden milliler, Gençler Dünya Kupaları’nda altın madalya kazanan ilk takım oldu.

Milli eskrimciler madalya seremonisinde Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Bu organizasyonda daha önce Nisanur Erbil de bireysel branşta gümüş madalya elde etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Eskrim Dünya Kupası’nda altın madalya kazanan ve bu dalda bunu başaran ilk takım olarak Türk eskrim tarihine geçen Kızlar Kılıç Milli Takımı’nı tebrik etti.