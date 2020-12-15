Eskişehirspor kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından ev sahibi takımdan Samudio ile forma değiştirme konusunda aralarında iletişimsizlik olan Buğra Çağlıyan hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada büyüyen ve 'malzeme olmadığı için forma değiştirmek istemedi' minvalindeki söylentilere neden olan konu hakkında Eskişehirspor, "kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı

Yapılan açıklamada mücadele sonrasında Samudio'ya formanın ulaştırıldığı da belirtildi