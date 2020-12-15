MENÜ

Eskişehirspor'dan forma açıklaması

Eskişehirspor kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ç. Rizespor ile oynanan maçın ardından ev sahibi takımdan Samudio ile forma değiştirme konusunda aralarında iletişimsizlik olan Buğra hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada büyüyen ve 'malzeme olmadığı için forma değiştirmek istemedi' minvalindeki söylentilere neden olan konu hakkında Eskişehirspor, "kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı

15 Aralık 2020, Salı 19:59 Son Güncelleme:
- A +
Eskişehirspor'dan forma açıklaması

Eskişehirspor kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından ev sahibi takımdan Samudio ile forma değiştirme konusunda aralarında iletişimsizlik olan Buğra Çağlıyan hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada büyüyen ve 'malzeme olmadığı için forma değiştirmek istemedi' minvalindeki söylentilere neden olan konu hakkında Eskişehirspor, "kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı

Yapılan açıklamada mücadele sonrasında Samudio'ya formanın ulaştırıldığı da belirtildi

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...