Eskişehirspor'dan forma açıklaması
Eskişehirspor kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ç. Rizespor ile oynanan maçın ardından ev sahibi takımdan Samudio ile forma değiştirme konusunda aralarında iletişimsizlik olan Buğra hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada büyüyen ve 'malzeme olmadığı için forma değiştirmek istemedi' minvalindeki söylentilere neden olan konu hakkında Eskişehirspor, "kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı
Eskişehirspor kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından ev sahibi takımdan Samudio ile forma değiştirme konusunda aralarında iletişimsizlik olan Buğra Çağlıyan hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada büyüyen ve 'malzeme olmadığı için forma değiştirmek istemedi' minvalindeki söylentilere neden olan konu hakkında Eskişehirspor, "kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı
Yapılan açıklamada mücadele sonrasında Samudio'ya formanın ulaştırıldığı da belirtildi