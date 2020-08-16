Eskişehirspor'da transfer! Sunday Alimi imzayı attı

Eskişehirspor, altyapı oyuncusu Nijeryalı Sunday Alimi ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

16 Ağustos 2020, Pazar 13:05 Son Güncelleme:
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Eskişehirspor'da transfer! Sunday Alimi imzayı attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, iç transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. A Takımda bulunan oyuncular ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılırken, altyapıdan da takviyeler sürüyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl kırmızı-siyahlı takımın altyapısına katılan Nijeryalı Sunday Oluwadeji Alimi, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile bir araya gelerek 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. 1999 doğumlu oyuncu daha önce Galatasaray altyapısında da forma giyerken, sağ ve sol kanatlarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

İHA

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