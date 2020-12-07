Eskişehirspor’da bir antrenör ve bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapılırken, antrenör ve 1 oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kırmızı siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir antrenörümüz ve bir futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır” denildi.