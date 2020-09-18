Eskişehirspor - Adanaspor maç sonucu: 0 - 0

TFF 1. Lig’in 2. haftasının açılış maçında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
23. dakikada gelişen Adanaspor atağında Canberk’in uzaktan sert şutunda top çataldan döndü.
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bedirhan’ın çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Kıvanç’ın kullandığı serbest vuruşta iyi yer tutan kaleci Kracic gole izin vermedi.
45. dakikada sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Tevfik’in kafa vuruşunda top direkten döndü.
51. dakikada Mehmet Özcan’ın uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Talha’nın cılız şutunda kaleci Karacic zorlanmadı.
90. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Sunday’in uzaktan şutu kalecide kaldı.
İHA