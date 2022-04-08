Hakan TÜRKTAN - Caner AKSU / ESKİŞEHİR, (DHA) - Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Şener Arslan Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi. Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, "Genel takım sıralamasında son 10 yıldır Rusya ve Kazakistan ilk sırada Türkiye 3'üncü sırada yer alıyor. O sıralamayı değiştirmek için gayretlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda üst sıraları tamamen ele geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından geçen yıl Ekim ayında vefat eden antrenör Şener Arslan'ın anısına, 21-25 Mart tarihleri arasında Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Şener Arslan Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi. 15 yaş altı yıldızlar, 18 yaş altı gençler, 21 yaş altı gençler, büyükler ve master kategorilerinde yapılan şampiyonada farklı şehirlerden gelen 1500 sporcunun müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

"ÜST SIRALARI TAMAMEN ELE GEÇİRECEĞİZ"

Şampiyonayı takip eden Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Son 10 yıldır genel takım sıralamasında Rusya ve Kazakistan'ın ilk sıralarda yer aldığını ve bu sıralamayı değiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Milli takıma uzun yıllar hizmet etmiş, bir çok şampiyonlar yetiştirmiş milli takım antrenörümüz Şener Arslan, çok kısa bir zaman önce vefat etti. Kendisinin anısına, şampiyonaya onun ismini vererek, onun ilinde Eskişehir'de düzenleme kararı aldık. Amacımız, camiamıza hizmet eden büyük değerlerin unutulmamasını sağlamaktı. Gençlerimiz bu şampiyonaya oldukça büyük katılım sağladılar. 1500'ün üzerinde sporcu katılımı var. Şampiyonamıza bugüne kadarki en yüksek katılım diyebiliriz. Bunun sebebi, okul sporlarının faaliyet programında bilek güreşi branşının da Türkiye genelinde müsabakalarının düzenlenmesi oldu. Branşımızın tanıtılması ile tabandan bu spora yönelen genç sporcularımız var. Amacımız bu şampiyonadan sonra Ağustos ayında bir milli takım kampı düzenleyerek, Ekim ayı içinde Antalya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Genel takım sıralamasında Rusya ve Kazakistan ilk sırada yer alıyor. Genel takım sıralamasında son 10 yıldır Rusya ve Kazakistan ilk sırada Türkiye 3'üncü sırada yer alıyor. O sıralamayı değiştirmek için gayretlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda üst sıraları tamamen ele geçireceğimize inanıyorum. Çünkü tabandan çok iyi bir genç sporcu kitlesi geliyor" diye konuştu

"KIZLARLA DEĞİL, ERKEKLERLE ANTRENMAN YAPIYORUM"

Şampiyonada büyük bayanlar kategorisinde 55 kiloda, sağ kol sikletinde birinci olan ve birçok Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan 29 yaşındaki Esra Kiraz, antrenmanlarını kızlarla değil erkeklerle yaptığını belirterek, dünya şampiyonluğu sayısın artırmak istediğini söyledi. 'Çelik Bilek' lakabıyla tanındığını ifade eden Kiraz, şöyle konuştu:

"Bugün 25'inci kez Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandım. Aynı zamanda 8 dünya, 7 defa da Avrupa Şampiyonu oldum. Bu spora 14 yaşımda katıldığım Liselerarası Bilek Güreşi Turnuvası'nda şampiyon olarak başladım. Sonrasında antrenörler beni keşfetti. 'Sen geleceğin Avrupa, dünya şampiyonusun' dediler. Genetiğimin de iyi olduğunu söylediler. 15 yıldır bilek güreşi sporu ile ilgileniyorum. 'Çelik bilek' lakabı ile tanınıyorum. Bilek güreşi sporunu en iyi şekilde tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyorum. Ben genellikle erkeklerle antrenman yapıyorum, kızlarla yapmıyorum. Güçlü olduğumu gören erkekler bana hemen meydan okuyorlar. 'Gel bilek güreşi yapalım, ben seni yenerim. Sen daha beni görmedin' gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ben de işi eğlenceye döküp 'Haydi iddiaya girelim' diyorum. Yemeğine, tatlısına bilek güreşi yapıyoruz. Kazandığım zaman bütün kulüp hem yemek yiyoruz hem de eğleniyoruz. Bilek güreşi sporunu bu şekilde eğlenceli hale getiriyoruz. Bundan sonraki hedefim , 2022 yılında Dünya şampiyonası ülkemizde olacak. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dünya şampiyonluğu sayımı arttırmak istiyorum. Bayrağımızı tekrar dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyurmak istiyorum"

"BABAMIN ADINA YAPILMASI AYRI MOTİVASYON OLDU"

Hayatını kaybeden antrenör Şener Arslan'ın oğlu Evren Serhat Arslan, babasının adına düzenlenen şampiyonada yarışmasının kendisine ayrı bir motivasyon sağladığını söyledi. Eskişehir ekibi olarak şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Arslan, "4 kez dünya, 5 kez Avrupa şampiyonuyum. 22 yıldır bilek güreşi yapıyorum. Babamın adına düzenlenen bu şampiyonda şampiyon olmak için elimizden geleni, yapıyoruz. Burada şampiyon olursak, Antalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Eskişehir ekibi olarak 66 kişi ile hazırlandık, gayet iyi gidiyoruz. Amacımız takım halinde de şampiyon olmak. Babamın adına turnuva düzenlenmesi bizim için ayrı bir motivasyon. Bizim için çok özel bir turnuva. Ekibim ve ben elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İnşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"ARSLAN'IN ÖĞRENCİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Antrenör Şener Arslan'ın yetiştirdiği sporculardan Tuba Yıldırım (17), "Bu şampiyoda 18 yaş altı gençler kategorisinde sağ ve sol kol yarışmalarının ikisinde de 1'inci oldum. Bugün de büyükler kategorisinde yarıştım. Sağ ve sol kolda 3'üncü oldum. Ben Şener Arslan'ın öğrencisiyim. Böyle olmaktan çok gurur duyuyorum. İyi ki onun öğrencisi oldum. Kendisi çok büyük birisiydi. Sadece bizim salonda değil tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada tanınırdı" dedi.

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