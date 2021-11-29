Son olarak Süper Lig 'de kısa süre Trabzonspor forması giyen İngiliz yıldız Daniel Sturridge, yaklaşık 1.5 yıl sonra Avustralya A-League ekiplerinden Perth Glory ile anlaşarak futbola dönmüştü. Sturridge'in yeni takımındaki hareketi de olay oldu.

Perth Glory'nin sahibi Tony Sage, Sturridge'in Western United maçında oynayamayacağını teknik direktör Richard Garcia'ya söylediğini ve uzun uçuşlara alışmakta zorluk çektiğini belirtti.

SEN'e açıklamalarda bulunan Tony Sage, "Sturridge ve teknik direktörümüz, yaptıkları konuşma sonucunda bu maçta katkı sağlayamayacağına karar verdiler. Teknik direktör Richard Garcia, Sturridge'in dört saatlik bir uçuşa hazır olmadığını söyledi. Sadece henüz hazır değil" ifadelerini kullandı.

Sturridge'in uzun bir uçuştan sonra kramp yaşadığı ve bu nedenle kendini iyi hissetmeyerek forma giymediği belirtiliyor.