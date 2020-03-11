Eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, geçirdiği operasyon sonrasında stent takılan Ahmet Ayık’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı’nın da çapraz bağından operasyon geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve milli takım antrenörü Abdullah Çakmar’ın ziyaret ettiği sporcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği ve en kısa sürede mindere döneceği ifade edildi.