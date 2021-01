Eski milli futbolcunun adı yaşatılıyor

MERSİN, (DHA)-MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan’ın Lokomotiv Plovdiv takımında futbol oynayan, eski milli futbolcu ve gol kralı olan Ahmet Meriç’in adını bir futbol sahasında yaşatacak.

Büyükşehir ekipleri, Akdeniz’de yer alan Homurlu Futbol Sahası’nda kısa süre önce yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı. Tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlanan spor sahası, vatandaşların ve amatör kulüplerin hizmetine açılıyor. Homurlu Futbol Sahası’nın ismi de Büyükşehir Meclis kararıyla ‘Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası olarak değiştirildi. Böylece saha hem ilk ismi 1951 yılına kadar uzanan Homurlu’yu hem de futbola ve sporculara büyük katkısı olan milli futbolcu ve antrenör Ahmet Meriç’i sonsuza dek yaşatacak.

Mersin’in sporun gelişimi konusunda elverişli bir kent olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Vahap Seçer’in Mersin’i spor kenti yapma yolundaki hedefi doğrultusunda çalışan Büyükşehir ekipleri, sahanın tadilatını tamamladı.

Binanın soyunma odaları ve duşlarının yapımı, çelik seyirci tribünü ve oyuncu-hakem kulübeleri yapımı ile saha etrafı direk ve tel işleri, çatılı çelik tribün yapımı, hizmet binasında tadilatlar, yedek kulübesi ve hakem kulübesi yapımı, futbol sahası etrafına tel çit yapımı işleri ile elektrik aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu sayede Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası yepyeni bir görünüme kavuştu.

Mersin’in, Türkiye’deki ve dünyadaki lokasyonuyla sporda başarıdan başarıya koşabilecek bir kent olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Seçer, "Bu potansiyeli açığa çıkaracak bazı projelere, projeksiyonlara, yatırımlara ihtiyaç var. Saha yapacaksınız, tesis yapacaksınız, konaklama yerleri yapacaksınız, her branş için antrenman alanları yaratacaksınız. İşte o zaman Mersin’i spor kenti yapma yolunda çok önemli adım atarsınız. Semtlerde çocuklarımızın ne kadar çok spor yapabileceği, kötü enerjilerini dışarıya atabileceği alanlar yaratırsak o kadar mutlu bir kent yaratabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

AHMET MERİÇ KİMDİR?

Ahmet Meriç 1945 yılında Bulgaristan Poldiv’de doğdu. Yenitaşkent Belediyesi Spor Kulübü'nün kurucusu olan Meriç, eski milli sporcu. Toplam 537 resmi maçta 411 golü bulunan Meriç, 6 sezon gol kralı oldu. Meriç, Bulgaristan’ın Lokomotiv Plovdiv takımında futbol oynadı.

