Eski günlerdeki gibi...

Geçen iki sezonda iç sahadaki hemen her maçını dolu tribünlere karşı oynayan Beşiktaş’ta, bu yıl işler biraz değişti. Takımın istikrarsız performansına paralel olarak taraftarlar da Dolmabahçe’ye gelmemeye başlamıştı. Ancak Antalyaspor maçındaki 6-2’lik farklı skor, oynanan etkili futbol ve Kagawa’nın performansı Siyah- Beyazlılar’ı harekete geçirdi. Taraftarlar, Bursaspor maçının biletlerine büyük ilgi gösterirken; uzun bir aradan sonra Vodafone Park’ın tamamen dolması bekleniyor. 41 bin 903 kapasiteli statta bu sezon 30 bin ortalaması yakalanırken, önceki yıllarda bu rakam 38-39 bin seviyelerindeydi. Yarınki Bursaspor mücadelesinde tribünlerde yaklaşık 40 bin kişi olacak.