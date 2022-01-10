Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından flaş bir paylaşım geldi.

15 Aralık 2021'de yönetimden istifa eden Rezan Epözdemir kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz..." ifadelerini kullandı.

Hemen ardından bir tweet daha atan Epözdemir, "İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir..." paylaşımını yaptı.

Hatırlanacağı üzere Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in avukatlığını da yapıyordu.

İşte o paylaşımlar:







