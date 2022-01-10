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Eski Galatasaraylı yönetici Rezan Epözdemir'den flaş paylaşım!

15 Aralık 2021'de Galatasaray yönetiminden istifa eden Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" paylaşımında bulundu.

10 Ocak 2022, Pazartesi 22:00 Son Güncelleme:
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Eski Galatasaraylı yönetici Rezan Epözdemir'den flaş paylaşım!

Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından flaş bir paylaşım geldi. 

15 Aralık 2021'de yönetimden istifa eden Rezan Epözdemir kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz..." ifadelerini kullandı. 

Hemen ardından bir tweet daha atan Epözdemir, "İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir..." paylaşımını yaptı. 

Hatırlanacağı üzere Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in avukatlığını da yapıyordu. 

İşte o paylaşımlar:


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